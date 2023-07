Quando Lara viene scoperta in Un posto al sole? Il momento si avvicina, come confermano le anticipazioni di Upas. Nelle puntate precedenti, Serena ha messo la pulce nell'orecchio a Roberto, facendogli presente che Ida ha un atteggiamento troppo materno con Tommaso. Ferri ha subito chiesto spiegazioni a Lara che, in un primo momento, è riuscito a tranquillizzarlo.

Tuttavia, a dare uno scossone alle trame ci ha pensato Silvana, raccontando a Marina gli strani comportamenti di Lara nel periodo in cui era a casa di Ferri, realmente incinta. Come mai le preziose lenzuola sono sparite ed è arrivata a farla licenziare?

Marina ha iniziato a indagare ed ecco che, girando il materasso, ha trovato la famigerata macchia di sangue. Ha così capito che Lara ha perso il bambino e che Tommy non è suo figlio, ma come dimostrarlo?

Il passo successivo è stato quello di andare dalla ginecologa di Lara e spulciare tra le sue cartelle cliniche. Manca ancora la prova chiave: trovare il modo di effettuare il test del DNA e la 'queen' ci riuscirà, arrivando a un colpo di scena degno del miglior regista.

Un posto al sole anticipazioni: Marina pronta a fare il test del DNA di Tommaso

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Marina vorrà arrivare alla verità, costi quel che costi. Ha raccomandato a Silvana di non toccare il bicchiere nel quale ha bevuto Roberto, così da poter esaminare il suo DNA.

Occorre però anche un oggetto di Tommy e non sarà semplice appropriarsene.

Nelle nuove puntate, Ida si accorgerà che Marina ha preso un pupazzo di Tommaso e correrà da Lara a informarla, ma sarà già troppo tardi? I suoi piani e i castelli bugie stanno per crollare inesorabilmente.

Lara arrestata al Battesimo di Tommy in Un posto al sole?

Gli spoiler Upas delle puntate che vanno in onda fino al 4 agosto svelano che Marina sarà decisa a rovinare Lara prima del giorno del Battesimo di Tommaso che si sta avvicinando. La cerimonia è voluta fortemente da Ida, cosa che sta facendo insospettire ancora di più Roberto: non sono affari suoi, come mai insiste così tanto?

Lara non sta più reggendo la situazione e sta odiando Ida, che rischia di mandare a monte tutto.

Lara era piombata al matrimonio di Roberto e Marina con Tommy, rovinando loro la cerimonia. Molto probabilmente, succederà la stessa cosa, ma con un cambio di protagonisti.

Che cosa ne sarà del piccolo Tommaso dopo la scoperta delle bugie di Lara

Marina potrebbe infatti aspettare il giorno del Battesimo di Tommy con le prove in mano e, memore della cattiveria di Lara nel rovinarle uno dei momenti più belli della sua vita, presentarsi con tanto di polizia per assicurarla alla giustizia e toglierle dalle mani quel povero bimbo che ha usato per il suo tornaconto.

Ci si chiede che cosa ne sarà di Tommy.

Anche Ida ha commesso un reato molto grave, vendendo suo figlio e non è detto che riesca a farlo tornare con sé. Sarà interessante vedere come reagirà Roberto e se proporrà di adottare quel piccolo che ormai ama come fosse suo figlio.