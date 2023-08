Dopo la pausa estiva riprendono regolarmente le nuove puntate di Un posto al sole. Secondo le anticipazioni inerenti le puntate dal 28 agosto al 1° settembre, si prospetta una settimana decisamente sopra le righe per gli inquilini di Palazzo Palladini, i quali dovranno fare i conti con l'improvviso malessere che colpirà uno dei personaggi storici della soap opera. A sentirsi male sarà Marina Giordano e tutto accadrà durante le vacanze estive che porteranno Roberto e Lara a trascorrere del tempo insieme al piccolo Tommaso.

Archiviate le vacanze all'estero, Riccardo spiazzerà Rossella con una decisione improvvisa.

Anche per Damiano la situazione non sarà delle migliori visto che si troverà tra l'incudine e il martello. Il poliziotto sarà sotto minaccia, perciò dovrà dare al clan Sabbiese delle soffiate per proteggere suo figlio Manuel. Nel frattempo Ornella sarà in partenza per ricongiungersi con il figlio Patrizio.

Nell'arco della settimana la soap partenopea osserverà un giorno di stop: giovedì 31 agosto darà spazio alla Diamond League e venerdì andranno in onda due episodi.

Un posto al sole anticipazioni 28 agosto - 1 settembre: malore per Marina, Lara fa un'insolita proposta a Roberto

Dopo che Marina gli ha fatto presente che il piccolo Tommaso potrebbe non essere il suo figlio biologico, Roberto Ferri ha preso la decisione di interrompere la relazione con lei.

Così, nelle prossime puntate di Upas, l'uomo si godrà le vacanze insieme a Lara e al bambino. Marina invece verrà messa ko da un improvviso malore fisico. Successivamente, grazie ai consigli di Renato e Ornella, la donna si deciderà a prendersi cura della sua salute. Lara, invece, avanzerà un'insolita proposta a Roberto, atta a farle guadagnare punti con l'uomo.

Gli chiederà di convivere, ma Ferri rifiuterà l'offerta, e si renderà conto che tra lui e Marina è ormai calato il sipario. Giordano si rassegnerà alla sua ritrovata solitudine.

Spoiler Un posto al sole: Rosa ha mentito alla polizia, Damiano combattuto

Renato rientrerà a Napoli dopo la breve vacanza in Sicilia dalla sua famiglia e cercherà di parlare con l'ex moglie.

Peccato che l'uomo dovrà fare i conti con dei cambiamenti.

Anche se Damiano è riuscito a scampare al peggio, verrà comunque minacciato di morte dal clan Sabbiese. Per questo motivo il poliziotto cercherà di avvicinare Eugenio, in modo da carpirgli le informazioni sulle indagini che sta conducendo. Tutto ciò provocherà un grosso conflitto nella mente del poliziotto. Per Rosa le cose inizieranno a traballare quando ammetterà a Clara di aver mentito alla polizia. Intanto la madre di Manuel sarà preoccupata per il suo impiego, in quanto vorrebbe continuare a lavorare per la famiglia Poggi. Per quanto riguarda la coppia Clara ed Eduardo, lei chiarirà la propria posizione.

Ornella va da Patrizio, Riccardo spiazza Rossella

La malattia di Luca terrà banco nelle prossime puntate di Un posto al sole. Michele cercherà di convincere il primario a informare Giulia delle sue condizioni.

Ornella lascerà Napoli per una vacanza in Spagna: si recherà a Barcellona da Patrizio. Nel frattempo a Napoli faranno rientro da Lisbona Riccardo e Rossella. Tuttavia, una volta giunti a casa, il dottore sorprenderà la fidanzata con una decisione a dir poco spiazzante.