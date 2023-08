Imperdibili le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente. Gli spoiler della soap opera svelano che Pia inizierà a stare molto male. Jana, dopo aver consultato dei libri di medicina, sarà certa che sia stata avvelenata e tutti i sospetti ricadranno su Petra.

Nei prossimi episodi de La Promessa Cruz ordinerà l’omicidio della baronessa, ma il primo tentativo non andrà a buon fine grazie a Lorenzo. Decisa a portare a termine la sua missione, provvederà lei stessa ma Alonso, preoccupato per l'accaduto, la farà internare.

Di seguito tutto quello che accadrà a Pia e a Cruz.

La Promessa trame puntate italiane su Canale 5: Pia avvelenata da Petra?

Nei nuovi episodi della soap opera in onda su Canale 5 Manuel sarà nel panico dopo aver scoperto che Jimena ha trovato la lettera d'amore che ha scritto a Jana. La moglie vorrà mettere in ridicolo entrambi e minaccerà di leggere la lettera davanti a tutti i presenti della villa.

Nel frattempo Pia inizierà a stare male e ad accusare dei dolori lancinanti al ventre. Jana si informerà sulla sua situazione e leggendo dei libri di medicina si renderà conto che la governante mostra chiari segni di avvelenamento.

Tutti i sospetti ricadranno su Petra, responsabile di aver anche spifferato tutto a Cruz in merito alla gravidanza di Pia.

La situazione si farà sempre più complicata e gravosa, anche perché Pia scoprirà che il figlio che aspetta potrebbe avere delle malformazioni a causa del veleno ingerito, ma chi è stato a somministrarglielo? Di seguito cosa combinerà Cruz, folle più che mai.

Anticipazioni La Promessa, Alonso spedisce Cruz al sanatorio

Non essendo riuscita ad avvelenare con il tè Elisa, Cruz tenterà di strangolarla ma verrà scoperta da Alonso, che dovrà trovare una soluzione per non farla finire dietro le sbarre, visto che Elisa vuole denunciarla.

A quel punto Alonso non avrà altra scelta oltre a quella di mandare Cruz in sanatorio per qualche tempo, anche contro la sua volontà.

Per quanto riguarda Gregorio parlerà con Pía riguardo i cambiamenti che interesseranno la loro vita quando arriverà il bambino, ma la governante non riuscirà nemmeno a reggere la conversazione, piegata dai dolori al ventre.

Nelle nuove puntate de La Promessa Pia verrà a sapere che la persona che la sta avvelenando non è chi crede, cosa farà a quel punto? Cosa succederà alla villa dopo che Cruz tornerà dal suo breve ricovero in sanatorio? Tante nuove trame attendono gli affezionati telespettatori della soap opera, che probabilmente continuerà ad andare in onda anche dopo l'estate.