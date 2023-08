La nuova edizione di Uomini e Donne aprirà i battenti il prossimo 18 settembre 2023 su Canale 5. Secondo alcuni rumor, tra i possibili tronisti potrebbero esserci Alessio Campoli e Fouad Elshaife. Entrambi sono due volti noti al pubblico del piccolo schermo, poiché il primo è un ex corteggiatore, mentre il secondo ha preso parte all'ultima edizione di Temptation Island in veste di tentatore.

I rumor su Alessio Campoli

Alessio Campoli ha già preso parte a Uomini e donne in due diverse occasioni come corteggiatore. Per quanto riguarda la sua prima esperienza, fu scelto da Angela Nasti (sorella di Chiara), ma lontano dai riflettori la relazione durò davvero poco e non mancarono delle polemiche.

In merito alla sua seconda partecipazione all'interno del dating show di Canale 5, è arrivato per conoscere Lavinia Mauro. Quest'ultima al termine del suo percorso sul trono, però, ha preferito uscire dal programma con Alessio Corvino. Stando alle voci che circolano sul web, Alessio Campoli sarebbe stato scelto [VIDEO]da Maria De Filippi per tornare a Uomini e Donne ma in veste di tronista.

I rumor su Foaud

Fouad Eslhaime ha preso parte all'ultima edizione di Temptation Island in veste di tentatore. Il giovane si è fatto notare per i consigli dati a Francesca Sorrentino (ex compagna di Manuel Maura).

Terminato Temptation Island era stato ipotizzato un possibile flirt tra Francesca e Fouad, ma le voci non sono mai state confermate o smentite dai diretti interessati.

Oggi, i rumor sembrano parlare di un possibile approdo del giovane sul trono di Uomini e Donne. Tuttavia, come nel caso di Campoli per capire se ciò che si dice corrisponde o meno alla realtà dei fatti bisogna attendere le registrazioni del dating show.

I nomi dei possibili volti 'scartati'

Mentre Alessio Campoli e Fouad sembrano essere in lizza per un ruolo di tronista, ci sono altrettanti ex volti di Uomini e Donne che sembrerebbero essere stato scartati dalla redazione.

Stando a quanto circola sul web, Carola Carpanelli e Alice Barisciani non sarebbero state scelte da Maria De Filippi e dal suo staff nel ruolo di troniste. Entrambe le ragazze hanno preso parte al programma come corteggiatrici per conoscere Federico Nicotera: la prima è stata la "non scelta", mentre la seconda è stata scelta dal tronista, ma lontano dai riflettori la relazione è durata pochissimi mesi nonostante i due stessero progettando una convivenza.