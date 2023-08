L'appuntamento con Un posto al sole riparte lunedì 28 agosto su Rai 3 con la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Marina e Roberto. I due coniugi si ritroveranno per l'ennesima volta ai ferri corti e, questa volta, la situazione si preannuncia più difficile del previsto, dato che rischiano seriamente di dirsi addio in maniera definitiva.

La resa dei conti tra Roberto e Marina nelle nuove puntate di Un posto al sole al 1° settembre

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole in programma nella settimana 28 agosto - 1° settembre, saranno incentrate sulle vicende di Marina e Roberto.

La reazione di Ferri, dopo che la sua compagna ha nuovamente messo in discussione la paternità del piccolo Tommaso, non è stata per niente delle migliori.

Roberto ha perso le staffe e, questa volta, non ha affatto gradito la presa di posizione di Marina, al punto da chiederle di smetterla e di non insistere con le sue insinuazioni e le sue accuse.

Roberto pronto a chiudere con Marina nelle nuove puntate di Un posto al sole al 1° settembre

Sta di fatto che, nel corso delle prossime puntate della soap opera, in programma dopo la pausa estiva su Rai 3, Roberto potrebbe ritrovarsi ai ferri corti con sua moglie e metterla alle strette.

Se fino a questo momento si è mostrato sempre parsimonioso ed ha cercato di mediare tra Marina e la sua ex Lara, stavolta si mostrerà stufo di questa situazione.

Roberto non vorrà che sia messa in discussione la paternità del piccolo Tommaso e, al cospetto dei sospetti di Marina, potrebbe arrivare a prendere una drastica decisione.

L'uomo, infatti, si mostrerà pronto a chiudere con la sua amata Marina e questa volta non sembrerà disposto a tornare indietro sui suoi passi.

La crisi d'amore di Rossella nelle prossime puntate di Un posto al sole

Insomma, il rapporto tra i due coniugi potrebbe assumere una piega del tutto inaspettata a meno che Marina non riesce a procurarsi le prove ufficiali che attestino le bugie di Lara in merito alla vicenda del piccolo Tommaso.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le trame delle nuove puntate della soap opera, saranno incentrate anche sulle vicende di Rossella.

La giovane dottoressa ha vissuto un'estate a dir poco turbolenta dal punto di vista dei sentimenti e, in questo inizio della nuova stagione, potrebbe ritrovarsi a dover prendere una decisione importante sul suo futuro. Si renderà conto di provare qualcosa di forte nei confronto del giovane Nunzio? Lo scopriremo da settembre in poi con i nuovi episodi della soap opera in programma su Rai 3.