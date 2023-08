Cambio programmazione per Un posto al sole tra agosto e settembre nella fascia dell'access prime time di Rai 3. L'appuntamento con la soap opera subirà delle modifiche, dovute alla consueta pausa estiva.

A settembre invece sono previsti dei raddoppi speciali per la soap opera nell'access prime time e i fan dovranno stare attenti a non perdersi neppure un singolo episodio della nuova stagione.

Cambio programmazione per Un posto al sole: la soap si ferma dal 14 agosto in poi

Il cambio programmazione per Un posto al sole prevede che la soap opera sia in pausa a partire da lunedì 14 agosto, quando verrà sospesa la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 3.

Lo stop di Un posto al sole anche quest'anno durerà complessivamente due settimane e andrà avanti fino a venerdì 25 agosto.

Di conseguenza gli appassionati delle vicende di Palazzo Palladini potranno tornare a seguire le puntate inedite a partire da lunedì 28 agosto, quando riprenderà la consueta programmazione nella fascia dell'access prime time.

Non è finita qui, perché ulteriori variazioni di palinsesto per Un posto al sole sono previste anche durante le prime settimane di settembre.

Previsti raddoppi per Un posto al sole a settembre: ecco cosa succederà

Venerdì 1° settembre, ad esempio, andrà in onda una doppia puntata nell'access prime time di Rai 3, in questo modo verrà recuperata la puntata che non sarà trasmessa giovedì 31 agosto.

Stessa situazione anche venerdì 8 settembre, quando saranno trasmesse sempre due puntate inedite a partire dalle 20:50 circa.

Anche in questo caso si tratta di un raddoppio speciale per recuperare la puntata di giovedì 7 settembre, che non andrà in onda nell'access prime time di Rai 3.

Intanto le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che si continuerà a parlare delle intricate vicende di Lara, Marina e Roberto.

Marina, Lara e Roberto al centro delle trame di Un posto al sole di settembre

La dark lady di Palazzo Palladini proverà in tutti i modi a smascherare il piano diabolico e le bugie che sono state messe a punto da Lara nel corso di queste settimane, ma alla fine dovrà fare i conti con una brutta sorpresa.

Lara riuscirà ancora una volta a manipolare la situazione e ad avere la meglio mettendo ko la sua avversaria.

Spazio anche alle vicende di Nunzio, che in questi nuovi episodi della soap opera dovrà prendere una decisione sul suo futuro sentimentale, che attualmente lo vede diviso tra Ada e Rossella. Chi delle due avrà la meglio?