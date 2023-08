Tina Cipollari verso la conduzione di un nuovo talk show in programma su La5. La storica opinionista di Uomini e donne, nella prossima stagione televisiva 2023/2024, potrebbe essere impegnata non solo con il talk show pomeridiano ideato e condotto da Maria De Filippi, ma anche con un nuovo programma.

Una notizia che renderebbe felici i tantissimi fan di Tina che, in questo modo, avrebbero modo di vederla anche in una nuova veste, del tutto inedita.

Tina confermata come opinionista in studio a Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, la presenza di Tina in tv è confermata nella prossima stagione televisiva Mediaset.

Contrariamente alle indiscrezioni che sono trapelate nel corso di queste settimane, inerenti ad una possibile uscita di scena dell'opinionista dal cast di Uomini e donne, lei sarà presente in studio.

A confermarlo è stata proprio Tina che, qualche giorno fa, ha scelto di rompere il silenzio e fare chiarezza sui social, svelando ai fan cosa succederà.

Tina ha smentito di aver ricevuto degli avvertimenti da parte di Mediaset o di Maria De Filippi in vista della nuova edizione del programma, confermando di fatto che la sua presenza non è stata affatto messa in discussione.

Di conseguenza, Tina non rischia il suo posto in studio e a settembre tornerà a commentare le vicende dei nuovi protagonisti del trono classico e over.

Novità per Tina: sarebbe in arrivo la conduzione di un talk show su La5

Ma non è finita qui, perché stando alle ultime indiscrezioni riportate sulle pagine del settimanale "Vero", nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset, la storica opinionista di Uomini e donne potrebbe debuttare anche alla condizione.

La Cipollari, infatti, pare che sia in ballo per la conduzione di un nuovo programma incentrato sulla cronaca rosa, la cui messa in onda sarebbe prevista a partire dal prossimo inverno su La5.

In tal caso sarebbe un'esperienza del tutto nuovo e inusuale per Tina, dato che per la prima volta si ritroverebbe a guidare una trasmissione tutta sua, dopo che in questi anni ha sempre svolto il ruolo di opinionista televisiva.

Quando parte la nuova edizione di Uomini e donne

In attesa di scoprire se tale progetto andrà in porto e se Tina approderà alla conduzione di questo nuovo programma televisivo incentrato sulla cronaca rosa, cresce l'attesa per le prime registrazioni di Uomini e donne.

Le riprese del talk show sono in programma il 30 e 31 agosto: sono queste le prime due date in cui si registreranno le nuove puntate che troveranno poi spazio nel corso della prima settimana di messa in onda del talk show. La programmazione televisiva partirà ufficialmente da lunedì 11 settembre su Canale 5.