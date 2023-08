L'appuntamento con Uomini e donne 2023/2024 riparte nella fascia pomeridiana di Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre, quando riprenderà la consueta programmazione.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, durante la prima registrazione di questa stagione, ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi tronisti che avranno la possibilità di mettersi in gioco.

Novità anche nel trono over mentre, per quanto riguarda il parterre di opinionisti, non è prevista la presenza di Ida Platano in studio.

4 nuovi tronisti nel cast di Uomini e donne 2023/2024: news prima registrazione

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Uomini e donne rivelano che si partirà lunedì 11 settembre, con la messa in onda della prima puntata di questa nuova edizione.

Maria De Filippi, alle 14:45 circa, tornerà ad aprire le porte dello studio del suo seguitissimo talk show dei sentimenti.

Le sorprese non mancheranno, dato che nel corso della prima registrazione e quindi delle prime puntate di messa in onda su Canale 5, ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi 4 tronisti che avranno la possibilità di mettersi in gioco per cercare l'anima gemella.

Chi ci sarà nel cast di Uomini e donne 2023/2024: Fouad in lizza

Fino ad oggi, però, i nomi di chi parteciperà al programma non sono stati ancora svelati: non si esclude che, nel cast della trasmissione di Maria De Filippi, possano esserci anche dei volti protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Tra i nomi maggiormente citati e quotati spicca quello di Fouad, il tentatore che ha fatto breccia nel cuore di una delle fidanzate e soprattutto ha conquistato il gradimento del pubblico.

Per tale motivo, quindi, la padrona di casa di Uomini e donne, potrebbe dargli la possibilità di rimettersi in gioco e provare così a cercare la sua anima gemella in trasmissione.

Ida Platano non sarà in studio nella prima registrazione di Uomini e donne

Per quanto riguarda, invece, il parterre di opinionisti di questa nuova stagione di Uomini e donne, tra i nomi in lizza era comparso quello di Ida Platano.

L'ex dama del trono over, ormai felicemente fidanzata assieme ad Alessandro Vicinanza, era stata quotata come papabile new entry nelle vesti di opinionista al fianco di Gianni e Tina.

Questo, però, non accadrà: la presenza di Ida Platano non è prevista nel corso della prima registrazione del talk show e non parteciperà al programma come opinionista.

Confermatissima, invece, la presenza di Tina: malgrado le indiscrezioni di queste settimane legate ad una sua possibile uscita di scena dal programma, la storica opinionista sarà ancora presente in studio da settembre.