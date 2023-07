Chi ci sarà a settembre a Uomini e donne e chi invece rischia di essere escluso dal cast della trasmissione di Maria De Filippi? L'appuntamento con lo storico talk show dei sentimenti di Canale 5 è confermato dal prossimo settembre nella fascia del pomeriggio e, intanto, gli autori sono già a lavoro per compiere le prime scelte sul cast di settembre. Per il trono over, ad esempio, non ci sarà spazio per il rientro in scena di Ida Platano: la dama siciliana non sarà in studio come "opinionista" a bordo campo.

Riccardo Guarnieri in bilico nel cast di Uomini e donne di settembre

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul cast di Uomini e donne di settembre, rivelano che per il trono over sarebbe in bilico la presenza in studio di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese, al centro dell'attenzione in primis per la sua storia d'amore con Ida Platano, potrebbe non tornare in scena a settembre. Il motivo? In queste ultime settimane estive è stato avvistato in compagnia di una donna misteriosa, la quale potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Nel caso in cui tale indiscrezione venisse confermata, Riccardo Guarnieri potrebbe ritrovarsi a dover dire addio al cast del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Ida Platano non ritorna nel cast della prossima edizione di Uomini e donne

Tra i nomi in bilico ci sarebbe anche Armando Incarnato, il sempre più discusso cavaliere napoletano, anche lui costantemente al centro dell'attenzione e delle polemiche. Per Armando potrebbe avvicinarsi il momento dell'addio definitivo alla trasmissione dopo che, da svariati anni, è alla ricerca della donna della sua vita.

Situazione differente, invece, per Gemma Galgani: la dama torinese non rischierebbe il posto e non sarebbe in uscita dal cast del trono over.

Lo studio del programma di Canale 5, inoltre, non riaccoglierà al suo interno Ida Platano: l'ex dama del trono over non tornerà come opinionista, così come si era vociferato nelle scorse settimane e risulta così fuori dai giochi.

Carola si rimette in gioco come tronista a Uomini e donne?

Spazio anche alle vicende del trono classico: da settembre, infatti, ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella. Tra i nomi che circolano con insistenza vi è quello di Carola Carpanelli, reduce dalla fine della sua storia d'amore con Federico Nicotera.

Le porte del trono classico potrebbero aprirsi nuovamente anche per Carlo Alberto Mancini, l'ex corteggiatore di Nicole, lasciato dalla ragazza poche settimane dopo il fatidico sì pronunciato in trasmissione, davanti a quasi tre milioni di spettatori e appassionati.