La Promessa continua l'appuntamento su Canale 5 e le anticipazioni di giovedì 24 agosto annunciano una puntata importante. Per Salvador, infatti, ci sarà l'arresto che farà preoccupare Lope e Maria.

Nel frattempo Romulo avrà gravi problemi a causa di Jana: la ragazza lascerà dei biglietti minatori al barone che però incolperà il maggiordomo e gli prometterà di fargliela pagare. La cameriera sarà sempre più decisa a vendicarsi, tanto che ruberà una pistola dal palazzo. Infine, Manuel deciderà di aprirsi con padre Camilo e con lui parlerà della delicata situazione economica della sua famiglia.

La Promessa: Jana agguerrita contro il barone

Le anticipazioni de La Promessa di giovedì 24 agosto raccontano che Jana sarà sempre più agguerrita con il barone. La ragazza, infatti, lo riterrà colpevole dell'omicidio di sua madre e del rapimento di suo fratello dopo aver visto l'anello alla cena. La cameriera inizierà a lasciare dei biglietti minatori nel suo libro e l'uomo sarà fuori di sé dalla rabbia. Il barone, tuttavia, penserà che a volerlo spaventare sia stato Romulo e il maggiordomo sarà ampiamente rimproverato per questo, tanto che il barone minaccerà di ucciderlo.

Nel frattempo, Jana penserà di passare dalle parole ai fatti e ruberà una pistola dal comò del salotto dei Luijan, pronta a uccidere il nonno di Curro.

Anticipazioni puntata di giovedì 24 agosto: Salvador arrestato dalla Guardia Civile

La puntata de La Promessa in onda giovedì 24 agosto vedrà protagonista anche Salvador. Il ragazzo verrà arrestato dalla Guardia Civile che lo porterà via dal palazzo per interrogarlo. Maria sarà molto preoccupata e non capirà cosa stia succedendo, anche se aveva intuito che il ragazzo le aveva nascosto qualcosa e Lope le spiegherà che Salvador ha tentato di evitare il servizio di leva con un documento falso. A quel punto, Lope e Maria chiederanno a Romulo di ottenere il permesso per andare in caserma e provare ad intercedere per Salvador.

Manuel rivelerà a padre Camilo che ci sono interessi economici dietro al suo matrimonio

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che padre Camilo tornerà alla carica. Dopo aver parlato con Petra sul matrimonio tra Manuel e Jimena, il parroco deciderà di affrontare direttamente il marchesino per capirne qualcosa di più. Manuel esiterà un po', ma poi deciderà di aprirsi con padre Camilo e gli rivelerà che la sua famiglia sta attraversando un periodo disastroso dal punto di vista economico. Anche se non glielo dirà apertamente, Manuel lascerà intendere che l'imminente matrimonio con Jimena non è altro che un tentativo di salvare la sua famiglia dalla bancarotta.