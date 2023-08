Tina Cipollari si prepara a tornare in studio nel cast della prossima edizione di Uomini e donne. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti è confermatissimo nella fascia del pomeriggio di Canale 5 e, contrariamente alle indiscrezioni che sono emerse in queste settimane, Tina ci sarà.

La sua presenza non è messa in discussione e, nel corso della prima registrazione di questa stagione, l'opinionista potrebbe già assicurare scintille in studio.

Tina fa chiarezza sul suo futuro a Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, l'appuntamento in tv con Uomini e donne ripartirà da lunedì 11 settembre nel daytime pomeridiano di Canale 5 ma le registrazioni inizieranno in anticipo.

Il 30 e 31 agosto, al momento, sarebbero fissate le prime registrazioni di questa nuova edizione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

I primi appuntamenti si preannunciano imperdibili, dato che potrebbero essere caratterizzati subito dallo "show" di Tina in studio.

In queste ore, infatti, l'opinionista ha scelto di intervenire sui social e far chiarezza sul suo futuro, dopo le numerose indiscrezioni emerse sui giornali e sui social, legate ad una sua possibile uscita di scena dal cast dello show di Maria De Filippi.

Tina perde le staffe nella prima registrazione di Uomini e donne?

Complice l'annuncio di Pier Silvio Berlusconi di voler dare una svolta alle trasmissioni del Biscione e bandire il trash dai vari programmi in onda su Canale 5, Rete 4 e Italia 1, qualcuno ha subito ipotizzato che Tina potesse subire dei provvedimenti.

A fare chiarezza ci ha pensato la stessa opinionista che, intervenuta sui social, ha rigettato al mittente ogni tipo di indiscrezione.

Tina ha precisato, a chiare lettere, che anche quest'anno sarà tra i volti di punta di Uomini e donne e ha annunciato che sarà ancora più pungente rispetto alle vecchie edizioni.

Ecco allora che, in vista della prima registrazione di questa stagione 2023/2024 del talk show, Tina potrebbe assicurare già il suo primo show in studio.

Le coppie di Temptation Island alla prima registrazione di Uomini e donne 2023?

L'opinionista di Uomini e donne potrebbe perdere subito le staffe e rispondere anche dallo studio televisivo del programma che la accoglie da svariati anni, alle indiscrezioni che sono emerse per tutta l'estate sul suo conto.

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso della prima registrazione, non è escluso che possa esserci spazio anche per il ritorno dei protagonisti di Temptation Island.

Dopo i buoni ascolti registrati questa estate in tv, Maria De Filippi potrebbe invitare i vari protagonisti in trasmissione per fare un ulteriore bilancio.