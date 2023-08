La telenovela turca Terra Amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), ambientata tra Istanbul e Adana prosegue la propria messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset con tante novità. Gli spoiler sui prossimi episodi, svelano che le due nemiche Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) e Zuleyha Hekimoglu (Hilal Altinbilek) si scontreranno a causa di Gaffur Taskin (Bulent Polat): quest’ultimo darà scandalo perché sorpreso senza vestiti e verrà bacchettato, dopo aver fatto prendere un grosso spavento alla dottoressa.

Demir Yaman (Murat Ünalmış) farà ritorno alla villa mal ridotto a causa del fratellastro Fikret Fekeli (Furkan Palali).

Trame turche, Terra amara: Mujgan prende un grosso spavento, Zuleyha e Gulten rimproverano Gaffur

Nelle nuove puntate dell’amata soap opera, ci saranno delle conseguenze amare per Gaffur, a seguito di una lite accesa con la moglie Saniye (Selin Yeninci). Quest’ultima in preda alla furia costringerà il suo amato a lasciare la casa, e lo stesso non avrà altra scelta oltre a quella di trasferirsi nella tenuta di Mujgan di nascosto. La dottoressa rimarrà sconvolta nell’istante in cui metterà piede nella sua piccola villa che sarà incaricata di controllare, poiché sorprenderà l’ex capomastro senza vestiti.

A rimproverare Gaffur ci penseranno la sorella Gulten (Selin Genç) e Zuleyha, dopo aver sentito le urla di Mujgan: l’uomo verrà umiliato, e la dottoressa non accetterà le scuse della rivale Altun.

Demir viene rapito, Fikret vuole uccidere il suo fratellastro

Intanto Fikret comincerà ad attuare la sua vendetta contro i Yaman, per essere stato rinnegato dal defunto padre Adnan in passato: nonostante suo zio Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Mujgan cercheranno di fargli cambiare idea, il ragazzo andrà avanti per la sua strada.

A questo punto il new entry farà una trappola al fratellastro Demir, il quale perderà i sensi dopo essere stato colpito alla testa dallo stesso: in particolare Fikret farà credere al parente di avere un problema con la sua automobile in una strada poco frequentata.

Il nipote di Fekeli rapirà il ricco imprenditore in un capanno abbandonato, ma non avrà il coraggio di ucciderlo dopo avergli raccontato la sua infanzia difficile.

Demir rimarrà senza parole e non riuscirà a crederci, quando apprenderà che Musa, la madre di Fikret, sarebbe stata violentata da suo padre.

Fikret accetterà di slegare Demir, il quale a seguito del loro scontro fisico rimetterà piede alla villa in pessime condizioni di salute. Infine il suo fratellastro Fikret non abbandonerà i suoi propositi di vendetta, visto che preparerà degli esplosivi per farlo fuori una volta per tutte.