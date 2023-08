Tina Cipollari rompe il silenzio e sbotta dopo le voci di queste settimane che mettono in discussione la sua presenza nel cast della prossima edizione di Uomini e donne.

L'opinionista ha scelto di intervenire in prima persona e lo ha fatto con un post pubblicato su Instagram, in cui ha precisato come stanno le cose. Dopo mesi di indiscrezioni, ora Tina ha smentito tutte le voci legate al suo conto, precisando che tornerà in studio.

Qual è il futuro di Tina a Uomini e donne 2023/2024?

Nel dettaglio, da diverse settimane si parla del possibile allontanamento di Tina Cipollari dal cast di Uomini e donne e di possibili provvedimenti da parte di Pier Silvio Berlusconi.

Il motivo? Per questa nuova stagione televisiva, il vice-presidente Mediaset ha scelto di frenare la deriva trash che si è vista recentemente nelle varie trasmissioni del Biscione.

Per tale motivo, i fan si sono detti preoccupatissimi anche per le sorti di Tina, che nel corso della sua esperienza a U&D, ha più volte "esagerato" nei confronti di alcuni dei protagonisti del trono classico e over.

Tina Cipollari rompe il silenzio e fa chiarezza sul suo futuro a Uomini e donne

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato la stessa Tina Cipollari che, in queste ore, ha scelto di intervenire in prima persona sui social. L'opinionista ha così rotto il silenzio e lo ha fatto mettendo in chiaro come stanno le cose e cosa succederà nel corso della prossima stagione di Uomini e donne.

"Stanca e annoiata di leggere dappertutto: "Tina troppo trash", "Piersilvio caccia Tina", "Tina fuori da Uomini e donne", "Mediaset decide di dare un taglio all'opinionista di Maria De Filippi", volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti e rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro, anche quest'anno mi ritroveranno seduta al mio solito posto", ha esordito l'opinionista nel suo messaggio social.

'Sarò più carica e pungente', Tina lancia l'avvertimento sulla nuova edizione di Uomini e donne

"E vi dirò di più, sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito", ha aggiunto ancora Tina ammettendo di essere stufa delle fake news sul suo conto e il suo futuro in trasmissione.

"Buona estate a tutti e un caro saluto a Pier Silvio", ha chiosato Tina, che ha voluto salutare anche il vice presidente Mediaset che tante volte è stato tirato in ballo nel corso di queste ultime settimane.