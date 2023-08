Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma da lunedì 11 settembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio della coppia composta da Federico e Carola.

I due torneranno in trasmissione per potersi confrontare dopo la fine della loro relazione e la reazione di Carola non sarà delle migliori, al punto che lascerà lo studio in lacrime.

Spazio anche all'addio di uno dei volti "simbolo" della trasmissione di questi ultimi anni: trattasi dell'opinionista Tinì Cansino.

Il ritorno di Carola e Federico in studio: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne in programma da lunedì 11 settembre in poi su Canale 5, rivelano che in studio ci sarà il ritorno della coppia composta da Carola e Federico.

I due accetteranno di rimettere piede in studio per rendersi protagonisti di un confronto, durante il quale proveranno a spiegare i motivi che li hanno portati a dirsi addio a distanza di due mesi dall'inizio della loro favola d'amore nata nello studio del talk show Mediaset.

Federico spiegherà che la colpa è stata di Carola: a quanto pare la ragazza sarebbe scappata via dall'appartamento che stavano condividendo, perché avrebbe capito di non essere adatta per stare al fianco dell'ex tronista.

Carola lascia lo studio in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Una versione dei fatti che verrà confermata in studio da Carola, la quale ammetterà di essersi sentita oppressa da questa relazione e di aver scelto così di mettere la parola fine alla storia con Federico.

Tuttavia, nel corso del confronto in studio, Carola si ritroverà a fare i conti con un bel po' di pareri discordanti nei suoi confronti.

La maggior parte dei presenti punterà il dito contro la ragazza, sostenendo che non sarebbe mai stata innamorata di Federico, neppure nel momento della scelta.

Successivamente, quando Maria De Filippi chiederà a Federico di fare un ballo con Carola, il ragazzo preferirà di no e Carola scoppierà in lacrime al punto da lasciare lo studio e rifugiarsi dietro le quinte.

Tinì fatta fuori dal cast: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma dall'11 settembre in poi su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un'assenza che non passerà inosservata.

Tinì Cansino, da quest'anno, non è più tra gli opinionisti della trasmissione. Dopo un bel po' di anni e pochissimi interventi fatti in studio, Tinì risulta ufficialmente fuori dal cast del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Confermati, invece, Gianni Sperti e Tina Cipollari.