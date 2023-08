Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 29 agosto rivelano che in studio ci sono stati un po' di ritorni.

È questo il caso di Ida Platano, che dopo il viaggio in America con il fidanzato Alessandro è rientrata in Italia e ha preso parte alla trasmissione.

Spazio anche al ritorno di una coppia che si è formata nella passata edizione ed è già scoppiata: trattasi di Federico e Carola.

Ida Platano torna in studio: registrazione Uomini e donne del 29 agosto

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne del 29 agosto rivelano che c'è stato spazio per il ritorno della coppia Ida-Alessandro.

I due volti del trono over sono ritornati in studio per raccontare agli spettatori come sta procedendo la loro storia d'amore, dato che sono reduci da un viaggio in America, dove hanno festeggiato il compleanno del cavaliere.

I due, affiatati come sempre, hanno raccontato che tutto sta procedendo nel migliore dei modi, smentendo anche le voci emerse nel corso di queste settimane estive, legate a una possibile crisi e un conseguente allontanamento.

Nel corso della registrazione di Uomini e donne c'è stato spazio anche per il ritorno di un'altra coppia che lo scorso anno ha fatto sognare gli spettatori del trono classico.

Il confronto tra Federico e Carola: anticipazioni Uomini e donne registrazione 29 agosto

Trattasi di Federico e Carola, considerati dai fan una delle coppie più belle tra quelle che si sono formate nel corso degli ultimi anni in trasmissione.

Peccato che la loro relazione sia definitivamente finita dopo appena tre mesi dall'uscita dal programma di Maria De Filippi.

Da quel momento in poi Carola e Federico non sono più tornati insieme e non hanno tentato neppure di riprendere in mano le redini del loro percorso.

Durante le riprese di martedì pomeriggio, i due sono stati protagonisti di un lungo e acceso confronto in studio, durante il quale hanno avuto modo di ripercorrere le tappe della loro storia d'amore, fino ad arrivare al momento dell'addio definitivo.

Gemma al centro della scena, Tina sbotta: anticipazioni Uomini e donne registrazione 29 agosto

Nel corso della registrazione del programma di Maria De Filippi c'è stato spazio anche per le novità legate alle vicende sentimentali di Gemma, la quale sta portando avanti una frequentazione con un nuovo cavaliere del parterre over.

Non sono mancati neppure i nuovi scontri tra Tina ed Elio. Anche questa volta i due si sono ritrovati ai ferri corti.