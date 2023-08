Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una doppia uscita di scena che si rivelerà a dir poco straziante.

Saniye e Gulten, infatti, si ritroveranno ad essere vittime di un terribile incidente stradale che costerà loro la vita.

Un addio che avrà delle terribili conseguenze su Gaffur dato che nel giro di pochi istanti, dovrà ritrovarsi a salutare per sempre sua moglie e la sua adorata sorella.

Saniye e Gulten fanno la guerra a Colak: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che la situazione degenererà nel momento in cui tornerà Hasmet Colak, un ex cittadino di Cukurova che dopo aver scontato una lunga pena dietro le sbarre, rimetterà piede in città e avrà come obiettivo quello di vendicarsi della famiglia Yaman.

Saniye e Gulten, fin dal primo momento, avranno un durissimo scontro con Colak e i suoi uomini, quando metteranno le mani su alcuni terreni appartenenti alla famiglia Yaman.

La moglie di Gaffur, non riuscendo ad ottenere nulla con le parole, si ritroverà costretta a rivolgersi alla polizia e deciderà di andare a sporgere denuncia.

La morte improvvisa di Saniye e Gulten: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Gli spoiler riguardanti le nuove puntate della soap opera turca rivelano che Saniye e Gulten si metteranno in auto per andare in commissariato ma, lungo la strada, saranno costrette a fermarsi per una gomma bucata.

Senza perdersi d'animo, provvederanno alla sostituzione della gomma ma, in quei momenti, passerà una vettura a fortissima velocità che le travolgerà in pieno.

Per le due donne non ci sarà nulla da fare: Saniye morirà sul colpo, mentre Gulten emetterà il suo ultimo respiro dopo essere stata portata in ospedale per delle ferite gravissime.

Il momento più difficile e particolarmente straziante per Gaffur sarà quello del funerale, quando si ritroverà a dover dare il suo ultimo saluto a Saniye e Gulten.

Gaffur disperato e distrutto per la morte di Saniye e Gulten: anticipazioni Terra amara

L'uomo, nel momento in cui starà per seppellire sua moglie e sua sorella, non riuscirà a trattenere il suo immenso dolore e il suo pianto disperato, al punto da essere sorretto da Fikret, che sarà al suo fianco in questo momento così delicato e di grande sofferenza.

Si chiude così un altro capitolo che vede protagoniste due personaggi amatissimi dal pubblico della soap opera turca, la quale giungerà definitivamente a conclusione con la messa in onda della quarta e ultima stagione di sempre prevista entro il 2024 su Canale 5, nella fascia del primo pomeriggio.