Una coppia nata a Uomini e donne sarebbe scoppiata per un avvenimento molto particolare avvenuto in bagno.

A svelare il retroscena è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano che, sul suo profilo Instagram, ha svelato di aver scoperto l'accaduto dalla diretta interessata di questa vicenda, pur senza svelare i nomi della coppia protagonista di questa vicenda.

'Evacuava con la porta aperta', il retroscena sulla coppia scoppiata di Uomini e donne

Nel dettaglio, secondo quanto riportato sui social dall'esperta napoletana di gossip, una coppia nata nello studio di Uomini e donne, si sarebbe detta addio nel giro di pochissimo, a causa di un avvenimento particolare avvenuto in bagno.

"Una coppia è durata due giorni, perché a detta di lei, costui in hotel ha fatto rumori vari mentre evacuava con la porta aperta", ha svelato Deianira sui social.

Un episodio che l'esperta di gossip ha sonoramente bocciato, evidenziando il fatto che non andrebbe mai assunto in una coppia, neppure dopo un lungo periodo insieme.

Il mistero sulla coppia scoppiata fuori da U&D

Tuttavia, malgrado il retroscena che le sarebbe stato svelato dalla protagonista di questa vicenda, Deianira ha preferito non svelare il nome della diretta interessata.

Il dubbio resta dato che, quest'anno, sono state diverse le coppie nate nello studio del programma di Canale 5, scoppiate nel giro di poche settimane di fidanzamento.

In attesa di scoprire se verrà fatta chiarezza sulla coppia in questione che sarebbe scoppiata per questo tipo di problemi, cresce l'attesa per la prossima edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Quando inizia la nuova edizione di Uomini e donne su Canale 5

L'appuntamento in tv è fissato da lunedì 11 settembre nella fascia del primo pomeriggio, come sempre dalle 14:45 alle 16 circa su Canale 5.

Le registrazioni del programma, però, cominceranno con qualche settimana di anticipo tra il 24 e il 26 agosto. Resta da capire, invece, quale sarà il cast della prossima edizione di Uomini e donne.

Al momento non si hanno molte anticipazioni sui nuovi tronisti di settembre, ma non si esclude che possano esserci dei volti provenienti dall'ultima edizione di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni che quest'anno ha registrato ascolti record in prime time.

Tra i nomi maggiormente gettonati, spicca quello del giovane Fouad, il tentatore che ha fatto perdere la testa ad un bel po' di spettatori, i quali sperano di poterlo rivedere in trasmissione come tronista a partire da settembre. Maria De Filippi prenderà in considerazione tale richiesta? Lo scopriremo nelle prossime giornate.