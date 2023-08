Arrivano anticipazioni sulla soap opera La Promessa. Nei prossimi episodi in prima visione su Canale 5 Manuel riceverà una notizia inaspettata che gli cambierà la vita per sempre: Jimena è incinta. Date le circostanze non ci sarà altra soluzione se non quella di allontanare Jana, preoccupato dalla possibile reazione della moglie. Peccato che si tratti dell'ennesimo inganno di Jimena.

Nel frattempo verrà a galla la relazione tra Lorenzo ed Elisa, motivo per il quale la vendetta di Cruz le si ritorcerà contro con esiti del tutto imprevisti.

Di seguito quello che succederà nelle nuove puntate.

La Promessa nuove anticipazioni: Manuel ha paura di Jimena

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa svelano che Jana e Curro coglieranno in flagrante Elisa e Lorenzo. I due si alleeranno per far impazzire Cruz, inconsapevole di ciò che le accadrà.

Intanto Jimena scoprirà la lettera d'amore che Manuel ha fattto recapitare a Jana prima che succedesse l'incidente aereo. Con quella prova potrebbe distruggere la reputazione di entrambi.

Per tale ragione Manuel dovrà prendere a malincuore le distanze da Jana, certo che Jimena possa usare la lettera d'amore per distruggere la reputazione dell'intera famiglia.

Jimena furiosa e Manuel segue il suo cuore: spoiler La Promessa

Sebbene stia allontanando per il bene di entrambi, Manuel non riuscirà a starle lontano e deciderà così di seguire il suo cuore, sapendo benissimo a quali conseguenze andrà incontro, ma ecco che un colpo di scena cambierà tutto.

Jimena non saprà più cosa fare per portare Manuel dalla sua parte e dopo aver finto di essere malata ed essere stata scoperta da Catalina cambierà strategia.

Decisa a riacquistare la fiducia di Manuel, strapperà la lettera d'amore che lo inchioda e gli giurerà di non ricattarlo. Ovviamente non sarà sincera e giocherà l'asso nella manica.

La Promessa anticipazioni: Jimena finge di essere incinta

Jimena verrà a sapere che Manuel ha ricevuto un'allettante proposta di lavoro in Italia e così penserà bene a un piano per tenerlo legato a sé.

Come svelano le anticipazioni de La Promessa, Jimena inventerà una gravidanza per incastrare Manuel.

La notizia non renderà felice il giovane, che si confiderà con Catalina, dicendole di essere innamorato di Jana.

Così il matrimonio di Jimena e Manuel ne La Promessa diventerà ancora più penoso da sopportare per Jana.

Jana disperata per la notizia della gravidanza di Jimena

Jimena non perderà tempo per continuare con il suo piano e a colazione annuncerà a tutti di essere incinta. Alla villa si respirerà un'atmosfera di gioia, se non fosse che si tratti di un abile inganno.

Rómulo scenderà nelle cucine per comunicare alla servitù la notizia della gravidanza di Jimena e dopo averlo scoperto Jana scoppierà a piangere inconsolabilmente, facendo insospettire il personale. Intanto Manuel si sentirà incastrato in una situazione che non può più controllare e sarà avvilito al pensiero di perdere per sempre la sua Jana.