Uomini e donne sta per ripartire su Canale 5 e dal promo che sta circolando in queste ore in tv e sui social sono state eliminate le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima stagione, Federico e Carola e Nicole e Alberto.

Come se non bastasse, a distanza di pochi giorni dall'inizio della nuova stagione televisiva Mediaset il promo non rivela ancora la data d'inizio ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5.

Cresce l'attesa per il ritorno in tv di Uomini e donne

L'appuntamento con Uomini e donne è confermato nella prossima stagione tv Mediaset 2023/2024, come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

La trasmissione tornerà a intrattenere il pubblico nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16 circa su Canale 5, e anche quest'anno sono previste un po' di novità.

Intanto per ingolosire il pubblico, in vista della nuova edizione, sono ripartiti i promo della trasmissione e non è passata inosservata l'assenza delle coppie nate nel corso dell'ultima stagione e ormai già scoppiate.

Fuori dal promo di Uomini e donne le ultime coppie nate in studio e già scoppiate (Video)

Nel promo realizzato per la messa in onda in tv e sui social compaiono le coppie che si sono formate nel corso degli anni all'interno dello studio dei sentimenti di Canale 5.

Ad aprire il filmato ci sono Lavinia e Alessio, la coppia superstite della passata stagione del talk show, i quali stanno portando avanti felicemente la loro relazione.

Esclusi, invece, tutti gli altri protagonisti dell'ultima edizione del talk show di Canale 5, tra cui Federico-Carola e Nicole-Carlo.

Entrambe le relazioni sono durate pochi mesi e una volta messo piede fuori dagli studi del talk show, i protagonisti in questione hanno capito di essere incompatibili e di non poter stare insieme.

Mistero sulla data d'inizio di Uomini e donne in tv

Tra le coppie presenti, invece, figurano Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i protagonisti del trono over che continuano a essere felicemente fidanzati. Presenti anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che sono diventati genitori per la prima volta.

Un altro mistero legato al promo di Uomini e donne riguarda invece la data d'inizio della trasmissione su Canale 5.

Sebbene manchi poco all'inizio della nuova stagione televisiva 2023/2024, al momento il promo recita ancora "prossimamente", senza svelare la data esatta del debutto.

La prima puntata però, salvo cambi di programmazione dell'ultimo minuto, dovrebbe andare in onda lunedì 11 settembre su Canale 5 e nello stesso giorno riprenderanno anche le consuete repliche del programma su La5 nella fascia del preserale.