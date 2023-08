Le travolgenti avventure della soap opera Terra amara ideata con il titolo originale Bir Zamanlar Çukurova e ambientata in Turchia negli anni Settanta, non finiscono di stupire. Le anticipazioni riguardanti ciò che accadrà negli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, raccontano che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) farà pentire amaramente un uomo per aver parlato male di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo in un ristorante e in presenza di suo marito Demir Yaman (Murat Unalmis).

La fanciulla distruggerà il negozio dell’uomo prendendo le difese della cantante e del ricco imprenditore: con il suo duro gesto, Zuleyha farà capire di tenere molto ai suoi cari e di essere disposta a tutto per proteggerli.

Spoiler turchi, Terra amara: un uomo ubriaco offende Sevda pesantemente e provoca Demir in un locale

Nelle prossime puntate della telenovela di successo in programmazione sul piccolo schermo italiano, la protagonista assoluta Zuleyha dimostrerà ancora una volta di essere abbastanza coraggiosa. A scatenare l’ira della fanciulla sarà una rivelazione del marito Demir. Tutto avrà inizio quando quest’ultimo metterà piede in un locale per non mancare a una cena di lavoro: nel corso della serata il ricco imprenditore farà i conti con il proprietario di una vetreria che sarà del tutto ubriaco e inizialmente cercherà di ignorarlo.

Il negoziante della zona provocherà Yaman nel peggiore dei modi, visto che proprio per scatenare la sua dura reazione si divertirà a offendere pesantemente la sua matrigna Sevda. Demir dopo essersi scontrato con il suo provocatore, non appena farà ritorno alla tenuta metterà al corrente soltanto la moglie Zuleyha dell’accaduto: in particolare l’imprenditore preferirà non dire nulla all’ex amante del suo defunto padre Adnan Yaman per non ferirla.

Zuleyha prende le difese della sua famiglia sotto lo sguardo di Sermin

A questo punto Altun in preda alla furia, si recherà di corsa al negozio dell’uomo che ha insultato la cantante Sevda con l’intenzione di fargliela pagare: la fanciulla distruggerà le vetrine con un bastone sotto lo sguardo incredulo di Sermin (Sibel Taşçıoğlu), e non si fermerà neanche quando il proprietario minaccerà di avvisare le forze dell’ordine.

Per terminare la madre di Adnan (Ömer Fethi Canpolat) e Leyla continuerà a farsi valere, infatti prima di ritornare a casa farà presente all’uomo di non prendere più di mira i suoi familiari per nessuna ragione altrimenti andrà incontro a delle conseguenze terribili.