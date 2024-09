Le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda a partire da lunedì 16 settembre alle ore 14:45 su Canale 5, annunciano colpi di scena per i protagonisti della trasmissione. Diego Tavani cercherà nuovamente l'amore in trasmissione e verrà attaccato, mentre Aurora Tropea ignorerà le provocazioni di Armando Incarnato.

Spazio anche a due coppie che si sono formate nell'edizione 2023/2024, le quali racconteranno come procede la loro storia d'amore: si tratterà di Alessandro Rausa e Maria Teresa e Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua.

Diego Tavani viene attaccato in studio

Diego Tavani continuerà ad essere un cavaliere del parterre over di Uomini e donne. Dopo la fine della frequentazione con Jessica, il single romano si rimetterà in gioco e nelle prime puntate del dating show di Maria De Filippi e conoscerà tre dame, ma una verrà eliminata. Diego finirà al centro delle critiche e verrà attaccato in studio: chi avrà da ridire? Si tratterà degli opinionisti o di qualcuno nel parterre? Nel frattempo, Gemma Galgani chiuderà la conoscenza con Valerio e darà una seconda chance a Raffaele, un signore che già nel 2017 era andato in trasmissione per corteggiarla. In passato, la dama torinese aveva rifiutato la corte di Raffaele, perché non interessata a lui.

Aurora non reagisce alle provocazioni di Armando

Anche Aurora Tropea sarà una delle dame del parterre femminile di Uomini e Donne e per la nuova edizione ci sarà una svolta: la single non vorrà più cadere alle provocazioni di Armando Incarnato e cambierà atteggiamento nei suoi confronti. Armando proverà ad attaccare Aurora, ma l'imprenditrice non reagirà e ignorerà Incarnato: come la prenderà il cavaliere?

In studio, intanto, torneranno Alessandro Rausa e Maria Teresa e i due protagonisti della trasmissione racconteranno la loro storia d'amore e, come successo nell'edizione passata, rimarranno comunque nel parterre. Anche Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua saranno ospiti in studio e riveleranno come procede il loro fidanzamento lontano dalle telecamere.

Le coppie di Uomini e Donne che si sposeranno nel 2024: ci sono anche Teresa e Andrea

Nel 2024 ci saranno due coppie storiche di Uomini e Donne che convoleranno a nozze: Teresa Langella e Andrea Dal Corso e Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. I primi diventeranno marito e moglie il 14 settembre, mentre Claudia e Lorenzo, ormai diventati genitori, si uniranno in matrimonio il 30 novembre.

Nel frattempo, Caterina Corradino e Biagio Buonomo hanno festeggiato il secondo anniversario il 5 settembre e hanno condiviso sui social alcuni scatti delle loro nozze.