Tra i nuovi tronisti di Uomini e donne figura il giovane Cristian Forti, 22enne originario di Roma che dopo la prima registrazione del talk show, è finito al centro di accesissime polemiche.

Complici delle segnalazioni, riguardanti una sua possibile storia d'amore in corso fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, Cristian ha scelto di intervenire.

Il nuovo tronista ha così trasgredito le regole della trasmissioni, le quali impongono il silenzio da quando si arriva sul trono fino alla scelta conclusiva.

Il nuovo tronista Cristian al centro delle polemiche

Nel dettaglio durante la prima registrazione di Uomini e donne, c'è stata la presentazione dei nuovi tronisti e tra questi vi è anche il giovane Cristian Forti.

Un ragazzo semplice che, grazie a questa esperienza, spera di poter trovare realmente la persona giusta con la quale intraprendere un percorso di vita assieme.

La presenza di Cristian sul trono non è passata inosservata e, subito dopo la prima registrazione del talk show, sono arrivate anche le prime segnalazioni che lo hanno messo "nei guai".

In particolar modo, Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo la segnalazione di un utente, che sosteneva che Cristian e la sua ex fidanzata fossero stati insieme fino a metà agosto, cioè poche settimane prima dell'inizio del programma.

Cristian, il nuovo tronista di Uomini e donne, è già fidanzato?

"Sono stati visti in atteggiamenti intimi, si baciavano, si abbracciavano. Stanno o stavano insieme da 4 anni e mi sembra assurdo come una persona possa fare una cosa del genere, sicuramente solo per notorietà", ha scritto la persona della segnalazione.

E, come se non bastasse, ha condiviso con Deianira anche uno scatto (che non è stato pubblicato) in cui si vedono i due insieme, risalente allo scorso 8 agosto.

Insomma, la situazione per Cristian non sembrava essere delle migliori dopo questa segnalazione, al punto che il ragazzo ha scelto di intervenire in prima persona.

La verità di Cristian: il tronista di Uomini e donne trasgredisce il regolamento

Trasgredendo il regolamento di Uomini e donne, che impone il silenzio dei tronisti da quando inizia il loro percorso, Cristian ha scelto di condividere un messaggio social.

"Tra me e la mia ex fidanzata c'è stato soltanto un bacio a stampo", ha precisato Cristian confermando che con la sua ex ragazza non c'è nessuna relazione in corso, dato che i due si sarebbero lasciati lo scorso aprile 2023.

I due si sono ritrovati a fare questa vacanza assieme solo perché l'avevano prenotata e pagata diverso tempo prima della loro rottura e nessuno dei due ha voluto rinunciarci.