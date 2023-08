Le nuove anticipazioni de La promessa rivelano che ci sarà spazio per il piano studiato a tavolino di Jimena, la quale non si farà scrupoli ad ingannare suo marito con l'annuncio di una gravidanza.

Una menzogna che solo successivamente, la donna avrà modo di confessare a sua mamma e, a quel punto, proverà a trovare una soluzione per uscire da questa intricata situazione che ha creato, al punto da pensare di inscenare un aborto.

Jimena mente sulla sua gravidanza: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de La Promessa rivelano che Jimena deciderà di portare avanti la sua finta gravidanza, facendo credere al marito di essere realmente in dolce attesa.

Un piano che, tuttavia, metterà a durissima prova la sua credibilità, dato che ben presto anche Manuel inizierà ad avere dei sospetti e dei dubbi sullo stato interessante della sua compagna.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Jimena si ritroverà a chiedere aiuto a sua madre e, solo in quel momento, confesserà tutta la verità in merito alle bugie raccontate fino a questo momento sulla sua gravidanza.

La donna confesserà apertamente a sua mamma di non essere incinta e di aver soltanto ingannato Manuel.

Jimena inscena un aborto: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Immediata la reazione della madre, la quale consiglierà a Jimena di provare a creare un'occasione giusta per cercare di avere un rapporto passionale con suo marito e cercare così di restare incinta per davvero.

Le anticipazioni de La Promessa, però, rivelano che Jimena non riuscirà nel suo intento e a quel punto, l'unica soluzione che le verrà in mente è quella di inscenare un aborto.

La dark lady della soap opera si metterà all'opera per studiare tutto nei minimi dettagli e in tal modo far credere al marito di aver perso il bambino che portava in grembo.

In attesa di scoprire come si evolverà il piano segreto e diabolico di Jimena nel corso delle prossime puntate de La Promessa destinate al pomeriggio di Canale 5, le nuove anticipazioni rivelano che nel frattempo Manuel inizierà ad essere geloso del rapporto speciale che si è creato tra Jana e Abel.

Manuel geloso di Jana e Abel: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Tra i due si verrà a creare un feeling speciale che, nel corso del tempo, finirà per avvicinarli sempre più e ci sarà anche una scena in cui verranno beccati da Manuel mentre si scambiano un abbraccio affettuoso.

L'uomo non potrà nascondere la sua amarezza per quanto sta accadendo, al punto da temere seriamente di poter perdere per sempre la sua amata Jana, dato che la ragazza si mostrerà particolarmente presa dall'affascinante medico.