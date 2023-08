Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 di settembre rivelano che ci sarà spazio per dei segreti riguardanti la contessa Adelaide.

Sì, perché in questo nuovo capitolo della soap opera pomeridiana, la contessa avrà modo di far chiarezza sul mistero riguardante il suo soggiorno in Svizzera.

E, a quel punto, confesserà di aver scoperto di avere una figlia segreta e si ritroverà a dover prendere delle decisioni importanti.

Adelaide confessa di avere una figlia segreta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 del prossimo settembre, rivelano che Adelaide si ritroverà al centro delle trame e dell'attenzione dopo aver scelto di confessare pubblicamente il suo segreto.

La dark lady della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelerà di aver scoperto dell'esistenza di una figlia che, per tutti questi anni, aveva sempre creduto morta.

La donna deciderà di uscire allo scoperto e confessare così la verità dei fatti: tutti resteranno profondamente colpiti dal racconto della donna.

Tra questi ci sarà anche Umberto, il quale deciderà di offrire il suo supporto all'ex compagna e si rivelerà una spalla preziosa sulla quale poter contare.

Adelaide chiamata a fare delle scelte importanti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Ma non è finita qui, perché nel corso delle prossime puntate di questa stagione de Il Paradiso delle signore 8, la contessa si ritroverà anche a dover fare delle scelte importanti, che si preannunciano eclatanti e sorprendenti.

Al momento, però, non si conoscono ulteriori dettagli su quelle che saranno le decisioni che prenderà la contessa in questo nuovo capitolo, le quali però saranno legate alla scoperta di questa figlia che finirà per creare un vero e proprio terremoto emotivo nella vita di Adelaide.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nel corso delle nuove puntate ci sarà spazio anche per un addio che non passerà inosservato.

Veronica se ne va da Milano e chiude con Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Tra coloro che non saranno presenti in questo ottavo capitolo della soap pomeridiana di Rai 1, invece, spicca il nome di Veronica.

La donna, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con l'addio di Ezio: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che il dottor Colombo deciderà di riprendere in mano le redini del suo matrimonio con Gloria, al punto da raggiungerla in America per stare insieme.

E, a quel punto, Veronica lascerà Milano e deciderà di far perdere le sue tracce: non si hanno dettagli e informazioni su quella che sarà la nuova vita della mamma di Gemma, dopo aver messo una pietra sopra alla sua storia d'amore con Ezio.