Cresce l'attesa per la seconda registrazione di Uomini e donne, il tal show dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà in onda su Canale 5 da lunedì 11 settembre in tv.

Dopo la prima registrazione con la presentazione con la presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco quest'anno, nella seconda al centro dell'attenzione ci saranno le sorti del giovane Brando.

Spazio anche alle vicende del protagonisti del trono over: al centro dell'attenzione in primis le "sorti" di Armando Incarnato, grande assente della prima registrazione.

Nuova registrazione Uomini e donne prevista il 28 agosto

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riprenderà in tv il prossimo lunedì 11 settembre ma le registrazioni sono già iniziate da qualche giorno.

Questo lunedì 28 agosto è in programma la seconda registrazione di questa stagione, che vedrà protagonisti come sempre i vari volti del trono classico e trono over pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Grande attesa in primis per quelle che potrebbero essere le sorti del tronista Brando, il 22enne di Treviso che dopo la presentazione ufficiale è finito al centro di varie polemiche e critiche social.

In rete, infatti, sono trapelate delle segnalazioni riguardanti una possibile love story segreta che il tronista starebbe portando avanti nonostante la sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi.

Brando rischierebbe già il posto a Uomini e donne

Segnalazioni che hanno accesso i riflettori sul conto di Brando, al punto che in diversi hanno chiesto alla redazione del talk show di fare degli "accertamenti" per scoprire quale fosse la verità dei fatti.

Non si esclude che, dopo il clamore che tali segnalazioni hanno riscontrato sui social, Brando possa essere messo in discussione e nel corso della prossima registrazione potrebbe essere fatta chiarezza sul suo conto.

Il 22enne di Treviso, stando alle indiscrezioni di queste ultime ore, rischierebbe anche un possibile allontanamento dalla trasmissione dopo neanche una settimana, anche se al momento non ci sono conferme in tal senso.

Armando Incarnato ancora in bilico: registrazione Uomini e donne 28 agosto

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni della prossima registrazione di Uomini e donne del 28 agosto, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende dei vari volti del trono over.

Occhi puntati in primis su Armando: in tanti si chiedono quale sarà il "destino" del cavaliere dopo l'assenza in studio alla prima registrazione.

Al momento non vi sono ancora conferme certe, motivo per il quale il destino di Armando nel parterre del trono over, risulterebbe ancora in bilico.