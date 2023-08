Cambia la programmazione Mediaset a partire dal prossimo settembre 2023. Le novità saranno legate in primis alla fascia del pomeriggio, dove si assisterà a una rivoluzione dovuta al ritorno di Uomini e donne e delle strisce quotidiane dei vatri talent/reality.

A farne le spese saranno le soap, tra cui La promessa e My home my destiny, che in queste settimane estive hanno tenuto compagnia al pubblico del pomeriggio, registrando sempre ottimi ascolti in daytime.

La Promessa slitta e viene ridotta: cambio programmazione Mediaset settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per La La Promessa prevede uno slittamento per la soap a partire dal prossimo 25 settembre.

Con il ritorno di Uomini e donne, del daytime del Grande Fratello e quello del pomeridiano di Amici 23, la soap opera spagnola cambierà orario e verrà anche ridotta.

La messa in onda, infatti, è prevista nella fascia oraria che va dalle 16:45 alle 17:20 circa: vale a dire che sarà trasmessa mezza puntata al giorno e non più un episodio singolo così come è accaduto per tutta l'estate.

Gli spettatori e appassionati della soap opera spagnola che vede protagonista Jana, dovranno accontentarsi di questa nuova programmazione, che andrà avanti almeno fino alla prossima estate.

Chiude My home my destiny in daytime: cambio programmazione Mediaset

Brutte notizie, invece, per tutti gli appassionati di My home my destiny, la soap opera turca con Demet Ozdemir che ha debuttato questa estate ottenendo ottimi ascolti in daytime con una media di oltre 1,5 milioni di spettatori,

Due le stagioni previste di questa serie, tratta da una storia vera, che dopo aver stregato la Turchia ha conquistato anche il pubblico di Canale 5.

Tuttavia, la messa in onda pomeridiana in daytime verrà stoppata il prossimo 2 settembre: da lunedì 4, la soap risulta cancellata dalla programmazione e al suo posto ci sarà una doppia puntata de La Promessa.

Mediaset, però, potrebbe tornare a trasmettere la serie con Demet Ozdemir nel corso della prossima stagione estiva, sempre nella fascia del primo pomeriggio, dato che al momento non è prevista su nessun'altra rete e in nessun altro slot dei palinsesti Mediaset.

Caduta Libera torna nel preserale: cambio programmazione Mediaset settembre

Per quanto riguarda, invece, la fascia del preserale che fa da traino all'appuntamento serale con il Tg 5 delle 20, a partire dal 4 settembre è in programma il ritorno di Caduta Libera.

Il quiz a premi condotto da Gerry Scotti tornerà in onda con un nuovo ciclo di puntate inedite che terranno compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì.

Situazione differente, invece, nel weekend: al momento, infatti, non sono previste nuove puntate di Caduta Libera, bensì le repliche degli appuntamenti trasmessi nelle passate stagioni.