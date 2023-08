Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano che Demir farà un gesto importante verso Zuleyha. In occasione della premiazione per il suo contributo a Cukurova, Yaman dedicherà il riconoscimento a sua moglie e le cederà anche metà delle quote dell'azienda. Zuleyha sarà sorpresa ma non potrà che essere felice per la generosità di Demir nei suoi confronti e per aver ottenuto il posto di Hunkar. Durante la serata arriverà anche Umit, la nuova dottoressa che quando vedrà Sevda avrà una strana reazione.

Anticipazioni Terra amara: Demir deciso a riconquistare Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Sevda avrà un ruolo sempre più centrale nella famiglia Yaman. La donna starà accanto a Demir dopo la morte di Hunkar e gli consiglierà di darsi da fare per conquistare il cuore di Zuleyha. Quest'ultima, rimasta sola senza Yilmaz, si riavvicinerà a suo marito, ma soltanto come amica, ribadendo di non amarlo. Demir, tuttavia, ascolterà i consigli di Sevda e pur accettando le scelte di Zuleyha non si perderà d'animo. La serata al circolo sarà particolarmente importante a questo proposito, perché Demir sarà premiato come imprenditore per il grande contributo che ha dato a Cukurova con il suo impegno.

Yaman ringrazierà tutti i presenti e farà un gesto importante nei confronti di Zuleyha.

Anticipazioni prossime puntate: Demir riceverà un prestigioso premio e lo dedicherà a sua moglie

Le prossime puntate di Terra amara vedranno Demir al centro dei riflettori. L'imprenditore riceverà un grande riconoscimento per il suo lavoro e dedicherà il premio a Zuleyha.

Demir non si fermerà qui, perché deciderà di cedere metà delle quote dell'azienda Yaman a sua moglie, annunciandolo a tutti i presenti. Zuleyha sarà senza parole, perché di fatto prenderà il posto che era di Hunkar. I suoi sentimenti nei confronti di Demir cambieranno? Certamente l'uomo riuscirà a stupirla e a renderla felice con il suo gesto.

Umit farà il suo ingresso in società

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che alla serata al circolo arriverà anche Umit, la nuova dottoressa, appena arrivata a Cukurova. Demir, che è stato il primo a conoscerla per caso per un guasto della sua auto, accoglierà la donna. Umit sarà presentata a Zuleyha e a Sevda, ma quando vedrà quest'ultima avrà una strana reazione. Mentre la cantante sembrerà aver visto per la prima volta la giovane dottoressa, lei invece darà l'impressione di conoscerla già. Umit sarà la nuova direttrice dell'ospedale e questo non piacerà affatto a Mujgan che sperava di ottenere il prestigioso incarico.