Sono bastate un paio di selfie scattati all'interno dei camerini degli studi dove si registra anche Uomini e Donne, a dare il via ad una serie di voci sul possibile debutto di Daniele De Bosis nel cast 2023/2024 del dating-show. Su Instagram, però, Lorenzo Pugnaloni ha precisato che i nuovi tronisti non sono ancora stati scelti e che al momento non c'è nessun candidato dall'ultima edizione di Temptation Island: le coppie e i single più discussi, però, potrebbero essere ospiti delle prime registrazioni.

Aggiornamenti sulle novità di Uomini e Donne

Il trono di Uomini e donne è molto ambito: ex come Nicole Santinelli e Luca Salatino non escludono un ritorno, mentre protagonisti di altri format Mediaset sognano di essere scelti come volti nuovi del dating-show.

Negli ultimi giorni, ad esempio, due concorrenti dell'ultima edizione di Temptation Island sono stati accostati alla poltrona rossa più famosa d'Italia dopo aver postato sui rispettivi profili Instagram una fotografia scattata all'inteno dei camerini degli studi Elios.

Prima Francesca Sorrentino e poi Daniele De Bosis, infatti, si sono mostrati in attesa in una delle stanze che per tutta la stagione tv ospitano dame, cavalieri, corteggiatori e anche tronisti del cast.

La precisazione sui protagonisti di Uomini e Donne

Visto che in rete si stava spargendo la voce che almeno uno tra Daniele e Francesca potrebbe aver spoilerato la sua partecipazione a Uomini e Donne 2023/2024 con quel selfie in camerino, Lorenzo Pugnaloni ha preso parola e ha fatto chiarezza sulla vicenda.

In una storia che ha postato su Instagram la mattina dell'11 agosto, infatti, il blogger ha puntualizzato: "Mi state mandando le foto di alcuni protagonisti di Temptation Island pensando che saranno i nuovi tronisti".

"Quelle immagini risalgono a mesi fa, quando si sono recati agi studi. Altrimenti sarebbero tutti tronisti?", ha proseguito l'esperto di Gossip nello sfogo social che ha smentito l'imminente esordio di De Bosis o di Sorrentino nel "quartetto" del prossimo Trono Classico.

Chi si è mostrato agli Elios di recente, dunque, lo ha fatto con scatti di qualche tempo fa perché prima non potevano postarli sui social network nel rispetto del regolamento del reality al quale hanno preso parte quest'estate.

Zero certezze sulle new entry di Uomini e Donne

"Al momento nessuno del villaggio di Temptation Island sarà tronista", ha aggiunto Pugnaloni sempre su Instagram.

Il ragazzo che per tutta la stagione tv riporta le anticipazioni dettagliate di quello che accade negli studi di Uomini e Donne durante le riprese, dunque, smentisce che qualche fidanzato o single dell'ultima edizione del reality Mediaset sia già stato scelto dalla redazione per il cast 2023/2024.

"I quattro li scopriremo solo e soltanto durante le prime registrazioni", ha scritto ancora Lorenzo sul suo account social.

La trasmissione che quest'estate ha regalato a Mediaset ascolti record, però, potrebbe essere centrale nei primi appuntamenti del dating-show, quelli che andranno in onda a partire da lunedì 11 settembre.

"I protagonisti di Temptation potrebbero essere ospiti in studio con Filippo Bisciglia, come accadeva anni fa", ha concluso l'esperto di gossip.

Insomma, manca poco al via della nuova edizione del format condotto da Maria De Filippi: attualmente si sa che dame, cavalieri e tronisti si ritroveranno agli Elios a fine agosto (il 30 e il 31 sono le date indicative, ma potrebbero cambiare a ridosso del debutto) e gli spoiler che trapeleranno al termine delle riprese sveleranno il vero cast che la redazione ha messo su nel corso delle vacanze.