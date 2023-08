Mentre in rete impazzano voci poco rassicuranti sulla sua storia d'amore, Nunzio di Amici ha deciso di esporsi in modo plateale per stupire la fidanzata. In un video che ha postato sul suo profilo Instagram, il ballerino ha dedicato a Cosmary: un tramonto, fuochi d'artificio e uno striscione su cui è impressa la più popolare frase di un film di Federico Moccia. La velina di Striscia la Notizia, però, al momento non ha risposto a nessuno dei gesti di Stancampiano.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Solo un paio di giorni fa, Amedeo Venza riportava la segnalazione di un fan di Amici sulle lacrime che Nunzio ha versato in autogrill dopo aver annunciato la crisi con Cosmary.

In quell'occasione, infatti, il ballerino è stato visto e fotografato mentre piangeva e veniva consolato da una persona cara, il tutto poco dopo aver postato su Instagram la seguente riflessione: "Il mio unico errore è stato amarti fino ad annullare me stesso".

Ad un anno di distanza dall'inizio del loro amore, dunque, Stancampiano e Fasanelli si sono allontanati per ragioni che non sono ancora trapelate: stando allo stato d'animo che aveva quando è stato avvistato l'ultima volta, il siciliano starebbe soffrendo parecchio per questa situazione e sarebbe pronto a tutto pur di tornare con la fidanzata.

Lo 'show' del protagonista di Amici

Ieri, giovedì 10 agosto, Nunzio si è esposto un'altra volta sui social network con un gesto che ha creato parecchio chiacchiericcio tra fan e curiosi.

Tra le Stories che il latinista ha postato sul suo account Instagram nelle ultime 24 ore, è possibile vedere il video che ha dedicato a Cosmary, che è anche stata taggata.

Il filmato in questione dura poco più di un minuto ed è il riassunto filmato di una serie di gesti plateali che l'ex allievo di Amici ha fatto per cercare di riconquistare la fidanzata.

Mentre davanti a lui tramontava il sole, Stancampiano ha scritto su un telo bianco la seguente frase: "Io e te tre metri sopra il cielo". Questo striscione poi è stato appeso per strada ed inquadrato più volte mentre sullo sfondo si vedevano i fuochi d'artificio.

Insomma, il ragazzo ha creato un vero e proprio show per stupire Fasanelli e convincerla a dare un'altra possibilità al loro rapporto che, prima dello stop, andava avanti da circa un anno.

Il silenzio della danzatrice di Amici

I gesti che Nunzio ha fatto di recente per attirare l'attenzione della fidanzata (o ex?), però, hanno diviso il popolo del web.

Se da un lato c'è chi ha definito molto romantico il modo con il quale il siciliano sta provando a riconquistare Cosmary, dall'altro c'è chi ha commentato: "Io provo un forte imbarazzo per lui".

In tutto questo, però, l'unica a non essersi ancora pronunciata è la velina mora di Striscia la notizia. Sono un bel po' di settimane che la pugliese non si fa viva su Instagram e non l'ha fatto neppure dopo che Stancampiano le ha dedicato prima una frase un po' pungente ("L'unico errore che ho fatto è stato amarti fino ad annullarmi") e poi lo striscione con la citazione del film "Tre metri sopra il cielo".

Fasanelli, infatti, continua a rimanere in silenzio e questo potrebbe non essere un buon segno per l'innamorato Nunzio che invece si sta "dannando" sia sui social che nella vita reale per provare a riportare la situazione a come era fino a non molto tempo fa.

I fan di Amici sono curiosi si sapere cosa è successo tra i due ragazzi che hanno partecipato alla 22esima edizione, anche se in tanti stanno ipotizzando che la decisione di stoppare la relazione potrebbe averla presa la giovane, per questo il latinista sarebbe così sofferente e pronto a tutto pur di tornare ad essere una coppia.