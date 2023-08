Chi approderà nel cast della prossima edizione di Uomini e donne? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ripartirà a settembre e intanto emergono i primi retroscena su quello che dovrebbe succedere.

Tra i volti confermati spicca quello di Tina Cipollari, così come dovrebbe esserci spazio per il ritorno di Armando e Riccardo del trono over.

Al momento non è previsto il ritorno in scena della dama Pinuccia, nonostante i suoi accorati appelli per tornare in video.

Armando e Riccardo non rischierebbero: retroscena Uomini e donne settembre

L'appuntamento con Uomini e donne ripartirà a settembre. Da lunedì 11 saranno proposte le nuove puntate della stagione 2023/2024, la quale occuperà sempre la fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le novità non mancheranno e quest'anno ci sarà spazio per un po' di new entry che popoleranno il parterre del trono over e classico.

Tra i nomi che sarebbero riconfermati a settembre spiccano quelli di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

I due volti storici del trono over, contrariamente alle indiscrezioni emerse in queste settimane, non rischierebbero il posto nello studio del talk show di Maria De Filippi.

Gemma non molla la poltrona: retroscena Uomini e donne

In queste ore,Armando è intervenuto in prima persona sui social e ha smentito le fake news sul suo conto, tra cui quelle di un suo allontanamento dalla trasmissione Mediaset, per evitare l deriva eccessivamente trash.

Insomma i due volti storici del trono over non sarebbero a rischio e da settembre potrebbero rimettersi nuovamente in gioco per cercare di trovare l'anima gemella.

Tra i confermati spicca anche Gemma Galgani. La dama, ormai diventata uno dei volti storici della trasmissione Mediaset, si rimetterà in gioco per cercare il suo cavaliere.

Pinuccia resta fuori dal cast: retroscena Uomini e donne settembre

Situazione diversa per Pinuccia, che in queste settimane estive ha più volte lanciato degli appelli affinché potesse rimettere piede in studio nel corso della nuova edizione.

Contrariamente ai suoi sogni, Pinuccia non sarà tra i volti della prossima stagione di Uomini e donne. Complici i suoi atteggiamenti fin troppo sopra le righe, la padrona di casa del talk show non avrebbe preso in considerazione un suo ipotetico ritorno in studio.

Confermata, invece, la presenza di Tina Cipollari. Anche quest'anno sarà una delle opinioniste in studio e, come ha svelato lei stessa sui social, sarà ancora più pungente e tagliente rispetto alle precedenti edizioni del talk show.