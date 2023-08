In attesa del finale di stagione di Un posto al sole, previsto per venerdì 11 agosto, la puntata dell'8 agosto ha acceso un forte dibattito tra gli spettatori. Al centro della polemica, la questione di Rosa, rea di avere aiutato suo fratello a nascondere le armi, mettendo così in pericolo di vita suo figlio.

Molti fan però hanno provato a difendere la donna. Secondo alcuni, quest'ultima sarebbe indubbiamente colpevole, ma si è trovata sola quando ha chiesto aiuto. In particolare i fan hanno puntato il dito contro l'ipocrisia di Raf e Giulia e le contraddizioni di Damiano come padre.

Un posto al sole: il comportamento di Rosa divide i fan

Rosa Picariello, in breve tempo, è diventata una delle protagoniste più amate della soap. A detta di alcuni telespettatori, risulta però davvero difficile difendere Rosa in quest'occasione. Si tratta di una donna che ha nascosto le armi di suo fratello, mettendo così a rischio la vita di suo figlio. Secondo molti utenti, infatti, avrebbe potuto trovare un modo qualsiasi per tenere Manuel fuori casa per qualche giorno o almeno, come ribadito da altri, trovare un nascondiglio inaccessibile a un bambino di otto anni.

Rosa colpevole senza appello quindi? Indubbiamente la donna ha commesso degli errori gravi o sarebbe meglio dire dei reati, però il pubblico ha sollevato alcune interessanti obiezioni che non la scagionano, ma riescono a spiegare meglio cosa le sia potuto succedere.

La richiesta di aiuto

Nelle puntate precedenti Rosa aveva chiesto aiuto a Giulia (Marina Tagliaferri). La donna aveva fatto una richiesta molto concreta, quale quella di farsi ospitare alla Terrazza, senza dare però spiegazioni particolari. La signora Poggi aveva capito benissimo che ci fosse un problema ma aveva preferito dispensare consigli e rifiutare la sua richiesta.

Il comportamento di Giulia era risultato molto umano e realistico.

La scelta degli sceneggiatori è stata quella di mostrare tutte le contraddizioni di Giulia che resta una donna molto gentile e corretta ma non di certo una "missionaria" pronta ad aiutare chiunque. Molti fan avevano notato un velo di ipocrisia nel suo comportamento e adesso che è successa questa tragedia se ne sono ricordati.

Tra i commenti si può leggere: "Giulia che fa la signora amica del popolo ma rifiuta di aiutare Rosa" e ancora :" Rosa aveva chiesto a Giulia di essere ospitata e ora danno tutti addosso a Rosa quando a nessuno è importato nulla"

Un posto al sole, l'ira dei fan: 'Damiano ha lasciato Rosa da sola'

Non sono mancate polemiche anche verso Raffaele e Damiano. Il primo è stato molto critico verso Rosa, ma gli spettatori non hanno dimenticato tutti i suoi errori, alcuni di questi recentissimi. Tra i commenti: "Raffaele parla tanto ma forse si è dimenticato che stava vendendo il genero alla mafia" e ancora: "Ma Raffaele si ricorda quanto ci ha messo a confessare? Ora pontifica di onestà…" .

Quanto a Damiano va detto che, secondo alcuni utenti, l'uomo ha indubbiamente ragione e avrebbe tutti i motivi per chiedere la potestà genitoriale, tuttavia sono in molti a ricordare che non sia mai stato un padre così presente.

Tra i commenti ci sono critiche anche per lui :" Quando Rosa ha perso il lavoro dopo la chiusura della fabbrica, Damiano l'ha lasciata sola" o addirittura: "Damiano di colpo si è ricordato di essere un padre! Che farà, andrà da Viola e gli chiederà di fargli da mammina?"