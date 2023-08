Ultima settimana di programmazione per Un posto al sole prima della pausa estiva. Venerdì 11 agosto andrà in onda il finale di stagione, tuttavia i fan non dovranno attendere molto per vedere i nuovi episodi che partiranno già da lunedì 28, ma cosa devono aspettarsi gli spettatori nelle prossime puntate?

Sembrava che l'attenzione per il finale fosse tutta rivolta verso la missione di Marina di smascherare Lara, tuttavia c'è un'altra vicenda che, a quanto pare, lascerà gli spettatori con il fiato sospeso. Damiano ed Eduardo si affronteranno in uno scontro che si preannuncia drammatico e che potrebbe avere un tragico epilogo.

Un posto al sole saluta gli spettatori e va in pausa

Venerdì 11 agosto andrà in onda l'ultima puntata e poi Upas lascerà lo spazio a Le storie di Un posto al sole. Si tratta di riassunti della durata canonica dei normali episodi, dove Raffaele farà da voce narrante per spiegare tutte le storie dell'ultima stagione. Le nuove puntate riprenderanno lunedì 28 agosto, quindi per avere tutte le risposte occorrerà ancora pazientare.

Le anticipazioni hanno confermato che il piano di Marina (Nina Soldano) sarà destinato a fallire miseramente, mentre Damiano (Luigi Miele) si troverà a prendere una decisione molto dolorosa. Lecito aspettarsi un doppio cliffhanger, che lascerà gli spettatori con il fiato sospeso, ma cosa accadrà nell'ultima settimana di programmazione?

Un posto al sole, anticipazioni agosto: Eduardo minaccia Damiano con la pistola

Marina approfitterà dei continui sopralluoghi di Lara (Chiara Conti) a Palazzo Palladini per mettere le mani sul dna di Tommaso. L'imprenditrice sembra destinata ad andare incontro a un'umiliante sconfitta, che non metterà però la parola fine al suo desiderio di vendetta, ma semplicemente lo rimanderà.

Quanto a Damiano va detto che il poliziotto, dopo aver scoperto che Manuel (Manuel D'Angelo) ha preso una pistola dal borsone di Eduardo (Fiorenzo Madonna), si piomberà dall'uomo per affrontarlo.

Un drammatico finale

Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, Eduardo proverà a mantenere l'ordine tra i suoi uomini, ma con scarso successo.

Il giovane boss si troverà a dover prendere una difficile decisione e proprio in quel momento dovrà fare i conti anche con la furia di Damiano.

Un'immagine promozionale, che sta girando in questi giorni, mostra il poliziotto legato e sotto la minaccia della pistola di Sabbiese. Le cose si metteranno male per Damiano. Difficile pensare che Eduardo possa decidere di sparare al suo ex amico, tuttavia è probabile che Renda dovrà decidere se lasciar scappare il giovane boss o arrestarlo. Al momento non ci sono abbastanza informazioni per capire cosa accadrà, ma la sensazione è che Eduardo possa compiere la stesa scelta sbagliata che aveva fatto da ragazzo e che aveva dato inizio a tutto, solo che stavolta il finale potrebbe essere ben più tragico.