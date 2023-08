Sembra non esserci solo una crisi in corso tra due allievi della 21esima edizione di Amici: una segnalazione che si sta facendo largo sui social network il 9 agosto, fa sapere che Nunzio Stancampiano è stato avvistato in lacrime poco dopo aver pubblicato su Instagram una riflessione che tutti hanno collegato a Cosmary Fasanelli. Amedeo Venza, inoltre, conferma la rottura tra i due danzatori e racconta che il siciliano non ha trattenuto le lacrime dopo aver chiuso la storia d'amore con la collega.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Una frase pubblicata su Instagram l'8 agosto scorso, ha dato il via ad insistenti voci di crisi tra Nunzio e Cosmary di Amici 21.

Il latinista è riapparso sui social network dopo un lungo silenzio e l'ha fatto con questa malinconica riflessione: "Il mio unico errore è stato amarti fino al punto di annullare me stesso".

Sono bastate queste poche parole ad innescare Gossip e supposizioni su quello che starebbe accadendo tra i ballerini che hanno partecipato alla penultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi.

Se la velina di Striscia la Notizia non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul suo privato, Stancampiano si è esposto per primo e ha lasciato intendere che le cose tra loro non vanno affatto bene come un tempo.

L'avvistamento del protagonista di Amici

Nel primo pomeriggio di mercoledì 9 agosto, Amedeo Venza ha riportato una segnalazione che sembra chiarire cosa è successo tra i due ballerini della scorsa edizione di Amici.

Accanto a due foto che gli sono state inviate su Instagram in queste ore, l'influencer ha scritto: "Nunzio in lacrime dopo essersi lasciato con Cosmary. Era in autogrill".

Nelle immagini che il pugliese ha condiviso sui social network, si vede Stancampiano con le mani sul viso in preda allo sconforto: in un secondo momento, il giovane viene raggiunto da una persona (che potrebbe essere un suo amico) e si lascia andare ad un abbraccio.

Poco dopo aver comunicato il periodo difficile che sta vivendo la sua relazione, dunque, il latinista si è messo a piangere e alcuni curiosi l'hanno visto e fotografato di nascosto.

Com'è nata la relazione dopo Amici

La storia d'amore tra Nunzio e Cosmary è iniziata poco più di un anno fa: mentre lavoravano come ballerini a Battiti Live, i due allievi di Amici 21 si sono avvicinati e, esibizione dopo esibizione, tra loro è sbocciato un sentimento.

In un primo momento i giovani hanno preferito non rendere pubblica la loro relazione, anche perché la bella pugliese aveva da poco interrotto una relazione con un altro protagonista della scorsa edizione del talent-show, ovvero il cantautore Alex Wyse.

Nel periodo in cui sono trapelati i primi avvistamenti della nuova coppia, c'è stato anche chi ha ipotizzato un tradimento all'artista milanese, ma queste supposizioni non hanno mai trovati riscontri nelle voci dei diretti interessati.

Quando Fasanelli è stata scelta come velina di Striscia la Notizia, il rapporto con Stancampiano è stato ufficializzato sia sui social network che nelle interviste.

Oggi, a distanza di un anno, Nunzio viene avvistato in lacrime dopo aver condiviso su Instagram una riflessione poco positiva sull'amore.

L'esperto di gossip Venza, inoltre, dà per certa la rottura tra i due danzatori e la conferma arriverebbe dal pianto che il siciliano ha fatto in un luogo pubblico pur sapendo che qualcuno avrebbe potuto vederlo e fotografarlo.

La bella Cosmary, invece, tace e non dà segnali neppure sul web: sono settimane che la ragazza non posta nulla e anche questo sembra un indizio a favore dell'addio definitivo al fidanzato.