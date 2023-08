Venerdì 11 agosto andrà in onda l'attesissimo finale di stagione di Un posto al sole. Dopo il cliffanger dell'anno scorso che vide Valsano sparare contro Viola e Susanna, le aspettative per quest'ultima puntata, prima della pausa, sono altissime. Ma cosa devono aspettarsi quindi gli spettatori?

Le anticipazioni di questi giorni sembrano confermare che il focus sarà concentro su due vicende in particolare. Da un lato Marina sarà ad un passo dallo smascherare Lara, mentre dall'altro ci sarà lo scontro tra i due amici/nemici Eduardo e Damiano, con quest'ultimo che sarà chiamato a fare una drammatica scelta.

Un posto al sole: chi vincerà tra Lara e Marina?

L'episodio del 10 agosto ha posto delle solide basi per per una season finale molto emozionante, tuttavia ha anche sollevato molte perplessità tra gli spettatori. La puntata si è conclusa con Marina (Nina Soldano) che è rimasta da sola con il piccolo Tommy. La donna avrà quindi la possibilità di realizzare la sua vendetta, prendendo qualcosa del bambino in modo da poterne fare esaminare il dna.

Ad una prima analisi superficiale, sembra quindi che la "queen" Giordano abbia la vittoria a portata di mano, ma andrà davvero così? Molti spettatori hanno notato come Lara (Chiara Conti), nonostante le paure di questi giorni, sia parsa fin troppo serena, ma c'è dell'altro.

Ida (Marta Anna Borucinska) è stata descritta finora come una ragazza ingenua, ma ha anche mostrato una forte presenza di spirito quando si è trattato di difendere suo figlio. La facilità con cui Silvana (Anna D'Agostino) ha convinto la mamma del bambino ad allontanarsi risulta decisamente sospetta così come il fatto che Lara l'abbia lasciata sola, invitandola ad allontanarsi con il piccolo.

Un posto al sole: Giordano proverà a far analizzare il dna di Tommy

Rumor più che affidabili sembrano confermare che qualcosa andrà effettivamente storto, resta però da capire cosa. C'è la possibilità che Marina venga fermata a causa di un imprevisto banale, come l'arrivo di qualcuno, ma la sensazione è che Lara abbia architettato qualcosa di ben più ingegnoso.

In qualche modo la donna dovrebbe riuscire ad ingannare nuovamente tutti, facendo passare Marina per la "cattiva", resta solo da capire in che modo. Sembra invece ormai tramontata l'ipotesi che Giordano riesca a mettere le mani su un oggetto che appartiene davvero al bambino, anche se tale ipotesi non può essere scartata a priori.

La drammatica scelta di Damiano

C'è un'altra questione che merita attenzione ed è la vicenda che riguarda Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Damiano (Luigi Renda). L'episodio del 10 agosto si è concluso con quest'ultimo ostaggio del giovane boss. Nonostante questo, le anticipazioni rivelano che sarà il poliziotto a dover prendere una difficile scelta.

Uno degli scenari più probabili è quello che vedrebbe Eduardo liberare Damiano, con quest'ultimo che dovrà poi decidere se arrestare l'amico/nemico o lasciarlo andare.

La presenza dei due attori sul set sembra invece suggerire che non ci sarà nessun epilogo tragico per i due, anche se, come nella storyline precedente, tutti gli scenari restano possibili. In ogni caso sembra sempre più probabile che gli spettatori dovranno assistere ad un finale aperto ed attendere settembre per avere tutte le risposte allo loro domande.