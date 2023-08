La nuova stagione de Il Paradiso delle signore 8 debutterà lunedì 11 settembre [VIDEO] nella fascia del pomeriggio e riserverà un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Al centro delle dinamiche ci saranno in primis le vicende di Ezio e Gloria, pronti a tornare di nuovo a Milano dopo essersi ricongiunti in America.

Ma, in questa ottava stagione della soap, ci sarà spazio anche per il ritorno della giovane Stefania: una presenza che non passerà inosservata, dato che l'ex venere potrebbe fare un annuncio importante e inaspettato, ovvero quello di essere incinta.

Ezio sceglie Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che Ezio deciderà di prendere in mano le redini della sua vita sentimentale e lo farà accettando di dare una seconda chance al suo matrimonio con Gloria.

L'uomo si renderà conto che è lei la donna con la quale intende costruire un futuro stabile e duraturo e per tale motivo chiuderà definitivamente la sua relazione con veronica.

Da quel momento in poi, la mamma di Gemma uscirà definitivamente dalla vita di Ezio, che si concentrerà nuovamente sulla relazione con Gloria, pronti a prendere in mano le redini del loro futuro.

Le sorprese non mancheranno e, nel corso delle nuove puntate di questa ottava serie, è previsto anche il ritorno in scena di Marta.

Stefania torna in città per qualche puntata ne Il Paradiso delle signore 8

La figlia di Ezio e Gloria rimetterà piede in città dopo un lungo periodo di assenza: l'ex venere, infatti, ha scelto di chiudere la sua vita professionale a Milano per trasferirsi in America, dove ha intrapreso un nuovo percorso professionale.

E, come se non bastasse, Stefania ha chiuso anche la sua relazione con Marco, tornato di nuovo con Gemma e in dolce attesa del loro primo figlio.

Tuttavia Stefania non è sola: al suo fianco, in questa nuova vita americana, è presente un uomo che le ha fatto battere nuovamente il cuore.

E, proprio con questa persona, Stefania potrebbe maturare la decisione di mettere su famiglia e iniziare così un nuovo percorso di vista stabile.

Stefania annuncia di essere incinta nel corso de Il Paradiso 8?

Il ritorno di Stefania nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, potrebbe anche spingere la ragazza a fare una rivelazione importante.

Non si esclude che, questo rientro in scena della figlia di Gloria ed Ezio, possa spingere la ragazza a svelare apertamente di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

In questo modo, quindi, verrebbe messa definitivamente una pietra sopra alla storia d'amore tra Stefania e Marco, dato che entrambi diventerebbero genitori per la prima volta ma di partner differenti.