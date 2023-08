Cosa è successo nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne del 29 agosto? Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, c'è stato il ritorno in studio della coppia composta da Ida e Alessandro.

I due, infatti, si sono ritrovati ad essere protagonisti di un confronto durante il quale hanno spiegato come sta procedendo la loro storia d'amore e non sono mancate le battutine da parte di Tina.

Spazio anche al ritorno di Carola che, in studio, si è ritrovata messa sotto accusa dalla nuova tronista Manuela.

Ida e Alessandro sbeffeggiati da Tina: anticipazioni U&D registrazione 29 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne di questo 29 agosto, rivelano che Ida e Alessandro hanno tracciato un bilancio a distanza di un po' di mesi dalla loro uscita di scena in coppia dal cast del programma di Maria De Filippi.

I due, in questi mesi, hanno vissuto delle emozioni particolarmente forti ed intense, come testimoniano anche i tantissimi viaggi che si sono concessi assieme.

Proprio in merito ai viaggi che hanno fatto in questi mesi, in studio non sono mancate le frecciatine da parte di Tina Cipollari, la quale non si è risparmiata nei confronti della coppia protagonista del trono over.

L'opinionista ha così "sbeffeggiato" i due innamorati, seppur con tono bonario e non provocatorio come aveva fatto in passato, quando mise in discussione il sentimento della dama siciliana nei confronti di Alessandro.

Carola e Federico in studio: anticipazioni U&D nuova registrazione

E poi ancora, nel corso della registrazione, si è tornato a parlare di un'altra coppia.

Trattasi di Federico e Carola, "scoppiati" pochi mesi dopo la scelta finale avvenuta in studio durante la quale il tronista preferì la bionda corteggiatrice ad Alice Barisciani, che quest'anno veniva data come in pole position per il trono, ma alla fine non è stato così e si è ritrovata a casa.

I due ex fidanzati sono stati protagonisti di un confronto in studio, durante il quale Carola si è ritrovata anche sotto accusa.

Carola finisce sotto accusa: registrazione U&D del 29 agosto

In particolar modo è stata la nuova tronista Manuela Carriero a puntare il dito contro Carola sostenendo che, forse, la ragazza non sarebbe mai stata innamorata di Federico.

Secondo Manuela, quella di Carola nei confronti di Federico sarebbe stata una infatuazione e non un sentimento tale da poter far parlare di innamoramento.

Sta di fatto che, malgrado il confronto in studio, tra Federico e Carola non è tornato il sereno: i due hanno confermato l'intenzione di intraprendere due strade differenti e quindi dirsi addio definitivamente.