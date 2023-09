Cresce l'attesa per il debutto di Amici 2023/2024, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto quest'anno alla sua 23^ stagione di messa in onda su Canale 5.

Un appuntamento che si preannuncia imperdibile per i tantissimi fan e appassionati del programma Mediaset che, in questi anni, ha sempre dominato la scena dal punto di vista auditel.

Tra i ritorni previsti spicca quello di Anna Pettinelli [VIDEO] mentre non ci sarà spazio per il rientro nella scuola di Mattia Zenzola, come ballerino professionista dello show.

Chi c'è nella prima puntata di Amici 2023/2024 su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova stagione di Amici 23 rivelano che nel corso della prima puntata ci sarà spazio per la presentazione dei prof ufficiali che quest'anno si occuperanno della crescita e del percorso professionale dei nuovi allievi che saranno presentati da Maria De Filippi nel corso dell'appuntamento del 24 settembre, in programma dalle 14 in poi su Canale 5.

In studio, quest'anno, ci sarà spazio per il ritorno di Anna Pettinelli: dopo un anno di assenza, la prof torna a sedersi dietro la cattedra del corpo docenti di canto, pronta a tener testa a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, confermatissimi anche in questa nuova edizione del talent show.

Non ci sarà, quindi, Arisa: la cantante è nuovamente fuori dal cast del programma di Maria De Filippi, ma nel corso dell'autunno sbarcherà in una nuova trasmissione di Rai 1.

Mattia fuori dal cast di professionisti: anticipazioni Amici 2023/2024 prima puntata

Per quanto riguarda, invece, il corpo docenti di ballo, non ci saranno delle novità: Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo torneranno in cattedra anche in questa 23^ edizione.

Confermata, quindi la presenza di Todaro che a Verissimo ha smentito le indiscrezioni e le voci di questa estate legate ad una sua possibile uscita di scena dal cast dello show di Canale 5.

Capitolo professionisti: inizialmente si era parlato di un approdo nel cast di Mattia Zenzola, il ballerino vincitore della passata edizione, ma non sarà così.

Mattia non farà parte del cast fisso di Amici 23, dato che sui social ha annunciato che farà parte del cast del musicale di Mare Fuori, diretto da Alessandro Siani.

Isobel verso il cast fisso: anticipazioni Amici 2023/2024

Tra i professionisti dello show Mediaset, invece, potrebbe esserci Isobel, la ballerina che nella passata edizione ha conquistato la prof Celentano.

E poi ancora, le anticipazioni della prima puntata rivelano che in studio arriveranno degli ospiti famosi per accogliere la nuova classe di allievi: tra i nomi circolati spicca quello di Can Yaman.