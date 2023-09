In Terra Amara sembrerà quasi impossibile che Züleyha possa stare accanto a un uomo che non sia Yilmaz, invece non sarà così. Molto presto la ragazza "accantonerà" i sentimenti che prova per lui, per dare spazio a un altro uomo: Demir. Dentro di lei qualcosa inizierà a cambiare e si renderà conto di essersi innamorata di colui che effettivamente è suo marito e non esiterà a confessarglielo.

Demir si rende conto di quanto Züleyha sia importante per lui

Züleyha e Sevda avranno un lungo confronto, in cui quest'ultima spronerà la ragazza ad accogliere Demir nella sua vita sentimentale.

Nonostante gli errori commessi in passato, alla fine Demir è sempre stato al suo fianco, anche durante il brutto periodo della morte di Yilmaz [VIDEO]. Forse è arrivato il momento di aprirgli il suo cuore e Züleyha lo farà.

Tutto questo arriverà quando Demir non crederà più che Züleyha possa innamorarsi realmente di lui, al punto che inizierà una relazione clandestina con Ümit. Un giorno, al rientro di un weekend romantico con la dottoressa, Demir scoprirà che Züleyha è scomparsa da diversi giorni. Sarà Demir a ritrovarla ferita nel bosco, ma la paura di perderla gli farà capire quanto in realtà Züleyha sia importante per lui.

Züleyha confessa i suoi sentimenti a Demir

Demir e Züleyha si ritroveranno, e mentre la ragazza sarà in ospedale per curare le ferite, si scambieranno un bacio.

Tutto sotto lo sguardo stizzito di Ümit, che non riuscirà a credere che Demir le stia voltando le spalle.

"Ti amo anch'io", saranno questo le parole che Züleyha rivolgerà a Demir, confessandogli che forse ci ha messo troppo tempo a dirglielo, ma alla fine ne è valsa la pena. Demir non riuscirà a credere a ciò che gli sta capitando e dall'emozione non riuscirà a non smettere di piangere: finalmente Züleyha ricambia i suoi sentimenti.

Demir e Züleyha pensano al futuro insieme ai figli

Züleyha gli racconterà che le prime avvisaglie, in merito all'amore che prova per lui, sono arrivate quando Demir ha iniziato sempre più spesso a dormire fuori casa. In quel momento ha incominciato a provare della gelosia, segnale che dentro di lei qualcosa stava cambiando.

Demir non saprà cosa dire: Züleyha ha sempre capito che stava fuori con un'altra donna e in tutto questo tempo non ha fatto altro che farla soffrire.

Continuerà a piangere e non potrà che chiederle scusa per ciò che le ha fatto passare.

Züleyha, però non vorrà più pensare al passato, ma proiettarsi solamente verso il suo nuovo futuro insieme a Demir, Adnan e Leyla. I due saranno più emozionati che mai, con Demir che penserà solamente a viversi pienamente il suo matrimonio con la donna che ha sempre amato.