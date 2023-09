Oggi, venerdì 29 settembre, è stata registrata la seconda puntata della nuova edizione di Amici. Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios a fine riprese, dunque, riguardano quello che sarà trasmesso in tv domenica 1° ottobre a partire dalle ore 14. I 20 allievi della classe si sono misurati con gare e compiti, i primi che i professori hanno assegnato dopo appena una settimana di studio all'interno della scuola. Occhi puntati sui ragazzi che sono risultati ultimi nelle classifiche degli insegnanti: Mida per il canto, Nicholas e Chiara per il ballo.

Tra gli ospiti, Angelina Mango ha presentato l'inedito "Che t'o dico a fa" e Irama che ha giudicato i cantanti.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Il secondo speciale di Amici andrà in onda tra un paio di giorni, ma già oggi sono disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio tra gli allievi, i docenti e gli ospiti.

La prima settimana all'interno della scuola è stata molto intensa: i 20 titolari hanno scoperto da subito le preferenze dei professori, racchiuse in due classifiche che hanno visto in vetta Matthew nel canto e il "duo" Dustin-Marisol nel ballo.

Nel corso delle riprese che si sono svolte nel pomeriggio, tutti gli allievi si sono esibiti davanti alla commissione interna con l'obiettivo di riconfermarsi nel cast: per avere maggiori strumenti a disposizione, gli insegnanti possono avvalersi dei voti che assegnano i giudici esterni di puntata in puntata.

Tra gare di categoria (giudicate da Garrison ed Irma di Paola per la danza) ed esecuzioni di compiti, la registrazione del 29 settembre si è conclusa senza eliminazioni: nessun alunno della classe, dunque, ha dovuto lasciare il banco 7 giorni dopo averlo conquistato.

Faccia a faccia in arrivo ad Amici

La 23esima edizione è iniziata solo da una settimana, ma sono già accadute tante cose nella scuola.

In un recente daytime, ad esempio, sono stati presentate due new entry del corpo di ballo di Amici 23: si tratta di Luca e Georgie Currreli-Rose, marito e moglie esperti soprattutto di danza classica.

In vista della puntata che è stata registrata oggi, venerdì 29 settembre, i ragazzi hanno dovuto preparare molte esibizioni: cover per gli 11 cantanti della classe, coreografie e un test d'ingresso per i 9 ballerini.

La maestra Celentano, infatti, ha chiesto ed ottenuto che tutti i danzatori del cast dimostrassero di essere all'altezza di eseguire tre diversi generi: l'hip-hop, il classico e il moderno. Solo tre titolari sono risultati sufficienti al termine della prova: Dustin, Sofia e, a sorpresa, Chiara.

Divergenze nella commissione interna di Amici

Tra i compiti che gli allievi hanno dovuto preparare per la seconda puntata di Amici, ci sono quelli che Alessandra Celentano ha assegnato ai ballerini che lei non ritiene all'altezza della scuola.

Nicholas si è dovuto misurare con una coreografia difficile e molto tecnica, Gaia con un balletto sensuale lontanissimo da lei: la maestra, dunque, in questi primi giorni ha "preso di mira" soprattutto gli alunni di Raimondo Todaro.

Per quanto riguarda il canto, invece, Rudy Zerbi aveva scelto i brani "Sere nere" e "Imbranato" per Holy Francisco (che appena entrato si è lasciato sfuggire una frase poco carina sull'insegnante, ma è stato solo richiamato all'ordine), ma Anna Pettinelli si è opposta dicendo che non sono prove che possono aiutare il giovane a crescere ma solo a metterlo in difficoltà facendogli fare una brutta figura.

Tra i due docenti, dunque, sono già nate le prime divergenze e il gesto della romana si strappare e poi accartocciare le lettere che il collega ha inviato al suo allievo per spiegargli i compiti, ne è la conferma.