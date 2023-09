La classe 2023/2024 di Amici è stata formata: le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 24 settembre, fanno sapere che i professori hanno scelto 20 allievi, quasi equamente divisi tra cantanti e ballerini. Per quanto riguarda la categoria danza, a sorpresa non è rappresentata da neppure un esponente del genere classico; stesso discorso per il latinoamericano.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Gli alunni della classe di Amici 23 sono così divisi: 11 cantanti e 9 ballerini.

Le anticipazioni che circolano in rete dal 21 settembre scorso, fanno sapere che gli insegnanti di danza hanno fatto scelte ben precise: Celentano e Todaro sono stati cauti e hanno voluto nel loro team pochi talenti, Emanuel Lo ne ha "richiesti" addirittura 8 (alcuni sono contesi con i colleghi, quindi dovranno decidere da chi farsi seguire e potrebbero non optare per la squadra capitanata dal maestro di hip-hop).

Una notizia che ha spiazzato i fan, è che attualmente nella scuola non ci sono né ballerini classici né latinisti: Alessandra e Raimondo, infatti, non hanno promosso nessun esponente del genere di danza che loro rappresentano, probabilmente perché ai casting nessuno li ha colpiti in modo particolare.

I nomi dei ragazzi di Amici

Analizzando i ballerini che sono entrati nella scuola di Amici nel corso della prima puntata della 23esima edizione (che andrà in onda domenica 24 settembre a partire dalle ore 14), si apprende che alcuni di loro hanno legami d'amicizia con ex allievi del talent-show.

I titolari di danza della classe 2023/2024, sono:

Chiara Porchianello (voluta solo da Emanuel Lo e grande amica della professionista Giulia Stabile );

Porchianello (voluta solo da Emanuel Lo e grande ); Mariasol (contesa tra la maestra Celentano ed Emanuel);

(contesa tra la maestra Celentano ed Emanuel); Elia (team Emanuel);

(team Emanuel); Sofia (tra Todaro ed Emanuel);

(tra Todaro ed Emanuel); Dustin (tra Alessandra ed Emanuel, giovane australiano amico di Isobel );

(tra Alessandra ed Emanuel, giovane australiano ); Gaia (alunna di Raimondo);

(alunna di Raimondo); Kumo (talento della squadra di Emanuel);

(talento della squadra di Emanuel); Nicholas (richiesto solo da Todaro).

Dando una prima occhiata a questo elenco, salta all'occhio che quasi tutti i talenti della categoria ballo hanno convinto Emanuel Lo: scherzando durante la registrazione, Raimondo ha paragonato il team del collega ad una squadra di calcetto per quanto era numerosa.

Conto alla rovescia per il ritorno di Amici

La classe di ballo che si è formata, potrebbe non essere la stessa che approderà alla fase serale di Amici.

I casting sono sempre aperti e i tre professori della categoria possono scegliere in qualsiasi momento di far entrare qualcuno o sostituire i titolari che meno li convincono.

Visto che ad oggi nella scuola non sono rappresentati né il classico né il latinoamericano, viene da pensare che in futuro potrebbero esserci delle sfide volute da Celentano e Todaro per dare un banco a qualcuno che eccelle nel loro genere di danza.

Anche tra i cantanti del cast, però, ci sono dei volti già "noti": Holden (voluto da Rudy Zerbi) è il nome d'arte di Joseph Carta, figlio del produttore Paolo (chitarrista e marito di Laura Pausini).

Stando a quello che riportano i siti di gossip da qualche ora, anche Matthew (conteso tra Zerbi e Lorella) ha un amico famoso: il cantautore Irama.

Allo speciale che sarà trasmesso tra qualche giorno su Canale 5, hanno partecipato anche tanti ospiti: a consegnare le maglie ai nuovi allievi sono stati Malgioglio, Annalisa, Stash, Tananai, Ciro Immobile e Angelina.

In studio per riconsegnare la coppa, è riapparso Mattia Zenzola: il latinista che ha vinto la scorsa edizione di Amici, ha accolto i nuovi titolari.