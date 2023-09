Le anticipazioni riguardanti la prossima puntata del Grande Fratello 2023 in programma lunedì 25 settembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la prima eliminazione definitiva dal gioco.

Dopo una serie di puntate in cui il pubblico ha dovuto decidere solo chi salvare e non chi eliminare dal gioco, dalla prossima settimana il GF entrerà nel vivo e uno dei concorrenti finiti in nomination dovrà dire addio per sempre alla casa più spiata d'Italia.

Prevista la prima eliminazione dalla casa: anticipazioni Grande Fratello del 25 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello 2023 in programma lunedì 25 settembre su Canale 5, rivelano che gli spettatori da casa saranno chiamati a decretare il nome del primo eliminato definitivo dal gioco.

5 i concorrenti che, al termine della puntata di giovedì sera, sono risultati i più votati dai compagni di gioco e quindi attualmente si trovano a rischio uscita definitiva dalla casa.

Trattasi di Arnold, Claudio, Giselda, Grecia e Vittorio: per uno di loro si spegnerà definitivamente la possibilità di riuscire ad accedere alla finalissima di questa edizione, in programma tra dicembre e gennaio 2024.

Vittorio e Claudio a rischio eliminazione dal Grande Fratello del 25 settembre

E, al momento, gli spettatori e fan social del reality show stanno già esprimendo le proprie preferenze su chi vorrebbero vedere fuori dal gioco.

Tra i più quotati all'eliminazione definitiva dal GF vi sono Claudio e Vittorio, dato che alcuni atteggiamenti avuti nel corso di queste prime settimane di permanenza nella casa, non sono piaciute al pubblico social.

Tra i più amati di questo televoto, infatti, spicca il nome di Grecia Colmenares, la quale non correrebbe il rischio di essere fatta fuori dal gioco alla prima nomination.

E poi ancora, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello del prossimo lunedì sera, ci sarà spazio anche per le nuove nomination che porteranno alla proclamazione dei concorrenti a rischio in vista della seconda puntata settimanale, prevista il 28 settembre in diretta su Canale 5.

Cambio programmazione per il Grande Fratello 2023: la scelta di Mediaset

Mediaset, infatti, ha scelto ufficialmente di cambiare la programmazione del reality show: la doppia puntata settimanale non sarà più appoggiata nel palinsesto del venerdì, bensì anticiperà ufficialmente al giovedì sera.

In questo modo, quindi, si eviterà la messa in onda in una serata in cui la maggior parte del pubblico giovane che segue il reality show potrebbe non essere davanti ai televisori, dopo il calo di ascolti registrato nel corso della prima settimana di messa in onda di venerdì.