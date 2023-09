Mancano esattamente due settimane all'inizio della nuova edizione di Amici: la prima puntata andrà in onda il 24 settembre e quel giorno saranno scelti tutti gli allievi della classe 2023/2024. In queste ore, però, sul web stanno circolando insistenti voci sul possibile ingresso nella scuola di tre ragazzi che il pubblico già conosce: si tratta degli ex alunni Mezkal e Jore, e del figlio d'arte Giovanni Antonacci.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Al termine della prima registrazione stagionale di Amici (attualmente prevista per mercoledì 20 settembre, ma potrebbero esserci delle variazioni di data fino a quel giorno), trapeleranno i nomi di tutti i nuovi allievi della scuola.

Dopo mesi di casting, infatti, i professori saranno chiamati a scegliere i cantanti e i ballerini che secondo loro meritano di ottenere un banco.

Tra i ragazzi che domenica 24 potrebbero ricevere la maglia da titolare, figurerebbero anche tre cantautori che i fan hanno già visto o sentito nominare in passato: uno di questi è Mezkal, il giovane che ha studiato nel talent-show per meno di un mese la scorsa primavera.

Visto il suo ingresso tardivo (la fase pomeridiana stava per concludersi), Rudy Zerbi ha promesso al titolare della sua squadra che gli avrebbe dato un'altra possibilità al rientro dalle vacanze. L'insegnante di canto, dunque, tra un paio di settimane potrebbe ridare la felpa all'allievo che non ha potuto portare con sé all'ultimo serale perché non era al pari con gli altri per questioni di tempo.

Probabili ritorni ad Amici

Per entrare a far parte della classe 2023/2024 di Amici, però, Mezkal dovrebbe aver partecipato a tutti i provini, esattamente come gli altri aspiranti allievi che non hanno ancora avuto la possibilità di studiare nella scuola.

Stando a quello che riporta Mondo Tv 24, al cantautore appena citato potrebbe aggiungersene un altro che ha partecipato per poco tempo alla scorsa edizione del talent-show.

Si vocifera che anche Jore potrebbe riprendere posto tra i titolari del programma che ha dovuto abbandonare ad un passo dal serale per motivi personali.

Il terzo ed ultimo candidato alla maglia, sarebbe un "figlio d'arte": dopo LDA e Angelina (rispettivamente figli di Gigi D'Alessio e Mango), Maria De Filippi potrebbe accogliere un altro giovane che alle spalle ha una famiglia di artisti e musicisti.

Conto alla rovescia per il debutto di Amici

Nella lista dei possibili nuovi allievi di Amici, dunque, figurerebbe anche Giovanni Antonacci: il ragazzo è figlio del cantautore Biagio e nipote di Gianni Morandi, un "bagaglio" familiare molto importante che conferma una vita vissuta tra strumenti musicali e parole (anche il fratello maggiore Paolo è un autore di brani di successo, come "Tango" di Tananai).

Il giovane è stato accostato più volte al programma di Maria De Filippi, ma la 23esima edizione potrebbe essere quella buona per vederlo alle prese con sfide, confronti ed esibizioni.

La vera e propria classe, però, sarà ufficializzata soltanto domenica 24 settembre, giorno in cui sarà trasmessa in tv la puntata d'esordio della nuova stagione.

La conduttrice accoglierà in studio l'ultimo vincitore per un "in bocca al lupo" ai nuovi arrivati, i sei professori della commissione interna e alcuni ospiti Vip per consegnare le maglie ai cantanti e ai ballerini della scuola.

Tornando agli insegnanti che guideranno i talenti fino alla fase serale, c'è stato un solo cambiamento rispetto all'anno scorso: Anna Pettinelli ha preso il posto di Arisa al fianco di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, mentre i tre del ballo sono stati tutti riconfermati.