Mancano solo due settimane all'inizio della 23^ edizione di Amici: in queste ore, infatti, sulle reti Mediaset è stato trasmesso il primo che ha confermato la data in cui sarà trasmessa la prima puntata del talent-show. Domenica 24 settembre, dunque, Maria De Filippi ufficializzerà il cast dei professori e consegnerà le maglie da titolari agli allievi che supereranno i casting finali. Attesi anche molti ospiti in studio, come il vincitore uscente Mattia Zenzola.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Mentre i fan di Amici discutono delle spiazzanti dichiarazioni di Wax su Angelina ("Siamo quasi stati costretti a stare insieme, fuori le cose sono cambiate e i rapporti si sono persi"), Mediaset ha ufficializzato la data d'inizio della nuova edizione del talent-show.

Anche se si parla di questo giorno da settimane, soltanto oggi è arrivata la conferma definitiva che la prima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 24 settembre a partire dalle ore 14.

Tra circa 15 giorni, dunque, i telespettatori assisteranno allo speciale d'esordio della nuova stagione del format, quello che segnerà la riapertura della scuola più famosa d'Italia dopo quattro mesi di chiusura.

Chi ha lasciato la cattedra di Amici

Come conferma un video che sta facendo il giro dei social network, il 9 settembre è stato trasmesso in tv il promo che fissa l'inizio di Amici 23 tra due settimane. I fan, però, sono quasi convinti che anche quest'anno le puntate saranno registrate con un po' d'anticipo rispetto alla loro messa in onda su Canale 5: di recente si è vociferato di possibili riprese mercoledì 20/09, ma non sono ancora trapelate informazioni ufficiali a riguardo.

Nel corso del primo speciale della nuova edizione del talent-show, comunque, saranno presentati i sei professori che compongono la commissione interna 2023/2024: rispetto all'anno scorso, non ci saranno grosse sorprese perché un solo docente ha lasciato la cattedra per intraprendere una nuova sfida professionale.

Notizia dei giorni scorsi, infatti, è che Arisa è stata sostituita da Anna Pettinelli: la speaker radiofonica è stata richiamata dalla conduttrice dopo un solo anno d'assenza nel cast e, come lei stessa ha raccontato in un'intervista, è stata felicissima di accettare e di rientrare nella squadra.

Il vincitore di Amici accoglie le new entry

Tra le anticipazioni più attese dai fan, ci sono sicuramente quelle sui nuovi allievi e sugli ospiti che si alterneranno in studio nella prima puntata.

Nel corso dello speciale che andrà in onda il 24 settembre, infatti, i professori sceglieranno gli alunni che comporranno la classe 2023/2024: i cantanti e i ballerini più meritevoli secondo i docenti, otterranno un banco e la maglia da titolare che dovranno riconfermare ogni settimana con esibizioni e sfide.

Il meccanismo del talent-show di Canale 5, inoltre, prevede che il vincitore uscente accolga i nuovi arrivati con un discorso che funga da "in bocca al lupo" per l'avventura all'interno della scuola: alla puntata d'esordio di Amici 23, dunque, parteciperà anche Mattia (si parla anche del possibile ritorno di Angelina Mango per cantare i suoi inediti e della presenza in studio di Benedetta Vari per un passo a due con Zenzola).

Tornando agli insegnanti che ricopriranno anche il ruolo di tutor dei ragazzi di entrambe le categorie, sono stati riconfermati: Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per il ballo, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Il debutto è fissato per domenica 24 settembre a partire dalle ore 14, giorno in cui Maria De Filippi riaprirà ufficialmente la scuola più famosa d'Italia.