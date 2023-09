Alfonso Signorini interviene a Verissimo e parla del nuovo Grande Fratello 2023, in onda da lunedì 11 settembre in prime time su Canale 5.

Il reality show tornerà con una veste del tutto inedita, dato che quest'anno ci sarà spazio non solo per la presenza di concorrenti famosi ma anche di persone comuni che si metteranno in gioco all'interno della casa di Cinecittà.

Le anticipazioni del Grande Fratello 2023: parla Alfonso Signorini a Verissimo

Nel dettaglio, a poche ore dal debutto della nuova edizione del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini ha rotto il silenzio nel corso della seconda puntata di questa nuova edizione di Verissimo.

Intervistato in studio da Silvia Toffanin, il padrone di casa del reality show Mediaset ha svelato quelle che saranno le novità e i cambiamenti del programma, senza nascondere delle critiche per la passata edizione.

"Abbiamo voluto dare, complici anche i suggerimenti dell'editore, un ritorno alla normalità. Il punto di forza saranno le persone comuni, che hanno delle storie bellissime da raccontare e hanno tanta voglia di raccontarsi", ha dichiarato Signorini a Verissimo.

'Non è gente che vive con lo smartphone', parla Signorini

"Non è gente che vive con lo smartphone in mano: tanti mi hanno detto, non abbiamo tempo per i social, perché dobbiamo lavorare. Esiste ancora un'Italia che si sveglia alle 6 del mattino per andare a lavoro e che non vive la quotidianità attraverso un cellulare", ha proseguito ancora il padrone di casa del GF 2023.

Nel corso dell'intervista a Verissimo, Signorini ha fatto "mea culpa" anche in merito alla passata edizione del reality show, criticatissima anche dall'editore Pier Silvio Berlusconi, che aveva chiesto un cambio rotta immediato.

"Le critiche dello scorso anno erano fondate. L'anno scorso abbiamo sbagliato il cast: non siamo perfetti e ognuno si è assunto le sue responsabilità.

Ci sono state persone che mi hanno profondamente deluso. Sono arrivato l'anno scorso, a dire in diretta: risultate respingenti, che quando vi guardo in tv, cambio canale", ha dichiarato Signorini senza troppi mezzi termini.

'Si è dato spago alla volgarità', le critiche di Signorini sul GF Vip

"Si è dato troppo spago alla volgarità non solo espressiva, ma anche negli atteggiamenti.

C'era aggressività e tutto questo è stata colpa anche nostra che l'abbiamo promossa. Io mi sono scusato durante le dirette più volte e occorreva prendere le distanze da tutto questo", ha aggiunto ancora il padrone di casa del reality show.

E adesso, dal prossimo 11 settembre, si prepara a vivere questa nuova esperienza: al suo fianco ci sarà la giornalista del Tg5, Cesara Buonamici, nelle vesti inedite di opinionista.