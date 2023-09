Il daytime di Amici andato in onda il 29 settembre ha mostrato le prime dure critiche di Alessandra Celentano a Raimondo Todaro. Nel commentare la scelta del collega di dare un banco a Nicholas, la maestra ha ricordato i "fallimenti" nei quali lo stesso sarebbe incappato negli anni, come i mancati miglioramenti di Asia Bigolin. Nel pomeriggio, intanto, è stata anche registrata la puntata che andrà in onda il 1° ottobre e che ha visto la prima lite tra Pettinelli e Cuccarini su una sfida annunciata.

Aggiornamenti sui docenti di Amici

Mentre agli Elios era in corso la registrazione della seconda puntata, il daytime di Amici aggiornava i telespettatori su quello che è successo nella scuola nei giorni scorsi.

Uno dei momenti più attesi, è stato quello in cui i ballerini hanno affrontato il test d'ingresso che la maestra Celentano ha voluto fare a tutti per capire da che livello si parte.

Prima di dare il via alle esibizioni, però, la docente di danza classica ha voluto dire a Nicholas cosa pensa di lui ma soprattutto di chi l'ha voluto nella classe nonostante abbia solo pochi anni di studio alle spalle.

"Il problema non è che Raimondo ti ha dato 6, ma che prende un ragazzo che non è pronto. Lui dice di volerti dare una possibilità, ma questo non è una speranza-show ma un talent-show", ha esordito Alessandra nel discorso con il quale ha aspramente criticato Todaro.

Le frecciatine al latinista di Amici

"Lui quelli bravi e talentuosi, non li prende. Non gli interessano", ha proseguito la maestra di Amici in riferimento alle scelte che Raimondo ha fatto da quando fa parte della commissione interna.

Anche a costo di passare per la cattiva della situazione, Alessandra ha ribadito che il collega venderebbe false speranze, e questo non farebbe bene ai ragazzi che "arruola" nella sua squadra.

"Todaro dà illusioni, l'ha fatto anche l'anno scorso con Asia. L'ha presa, sembra chissà che e poi è uscita la verità", ha aggiunto la professoressa ricordando un'allieva che il collega ha voluto nel cast di Amici 22, salvo poi eliminarla poche settimane dopo perché non era all'altezza della scuola.

Nicholas ha difeso sé stesso e il suo insegnante dicendosi convinto che studiando tanto potrà migliorare e dimostrare che merita il banco, ma Celentano non si è smossa dalla sua idea ed è andata avanti con il test d'ingresso.

Soltanto Dustin, Sofia e Chiara sono riusciti ad ottenere la sufficienza al termine di questa difficile prova: Marisol, allieva della maestra, non ha convinto e si è messa a piangere.

Le anticipazioni dagli studi di Amici

Al termine del daytime del 29 settembre sono trapelate le anticipazioni sulla puntata di Amici che andrà in onda il 1° ottobre ma che è stata già registrata.

Nessun allievo è stato eliminato ma Sarah e Mida rischiando di andare in sfida contro una ragazza di nome Alice. Anna Pettinelli ha deciso di mettere a rischio due talenti del team capitanato da Lorella Cuccarini, e questo ha dato il via ad un'accesa e lunga discussione tra le insegnanti.

Le gare di canto e ballo sono state vinte rispettivamente da Matthew e Lil Jolie (entrambi in cima alla classifica stilata da Irama) e da Chiara e Sofia (le migliori secondo i giudici Garrison e Irma Di Paola).

La cantautrice che fa parte della squadra di Rudy Zerbi, inoltre, ha primeggiato anche nella prima gara inediti di quest'anno: il brano della ragazza sarà prodotto da Zef.

Angelina Mango, infine, ha presentato la sua nuova canzone (in uscita il 6 ottobre) accompagnata sul palcoscenico da tutti i ballerini professionisti del cast, tra i quali figura anche Isobel Kinnear.