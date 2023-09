Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Terra Amara e le anticipazioni annunciano che a Villa Yaman arriveranno dei ladri, e uno di questi verrà ucciso da Sevda e Zuleyha.

I malviventi ruberanno gli oggetti di valore che troveranno nella casa, ma uno di loro resterà indietro e Sevda non esiterà a minacciarlo con un'arma. Lui proverà a rapire Adnan, ma alla fine sarà Zuleyha ad arrivare in soccorso e a ucciderà il ladro. Pietrificata per aver tolto la vita a un uomo, Zuleyha e Sevda nasconderanno il corpo in una buca.

Anticipazioni Terra amara: Sevda sorpresa da un gruppo di ladri

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto si vivranno momenti ad alta tensione a Villa Yaman. Nel cuore della notte un gruppo di ladri si introdurrà nella tenuta e dopo aver puntato la pistola contro Sevda prenderanno tutto quello che troveranno di valore. Quando il colpo sembrerà riuscito, tuttavia, la donna uscirà di casa e troverà uno dei malviventi all'ingresso. Lo minaccerà con un'arma, intimandogli di lasciare tutto e l'uomo non avrà intenzione di obbedirle. Sevda sparerà in aria e costringerà il ladro a lasciare i gioielli che aveva rubato, ma all'improvviso arriverà il piccolo Adnan.

Anticipazioni prossime puntate: Adnan in pericolo

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori il tentato rapimento del piccolo Adnan. Quando il ladro vedrà il bambino lo prenderà per portarlo via e a quel punto Sevda lo colpirà alla gamba con un proiettile. In quel momento arriverà Zuleyha, che vedendo il figlio e Sevda in pericolo non esiterà a sparare contro il malvivente, uccidendolo.

La moglie di Demir sarà sconvolta e la paura prenderà il sopravvento. Sevda e Zuleyha si consoleranno a vicenda e decideranno di nascondere il corpo per sfuggire alla giustizia.

Zuleyha e Sevda decidono di tacere sul loro segreto e insieme nascondono le prove dell'omicidio

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha e Sevda avranno paura delle conseguenze che potrebbero scaturire dall'omicidio commesso.

Capiranno che l'unica soluzione sarà non parlare con nessuno di quello che è accaduto e nascondere il corpo. Dopo aver portato il cadavere lontano dalla villa, Sevda e Zuleyha scaveranno una buca e lo seppelliranno. "Quello che ci hanno costretto a fare è orribile", dirà Sevda riferendosi ai ladri, ma Zuleyha sarà di un'altra idea. La moglie di Demir sospetterà che dietro il tentato rapimento ci sia lo zampino di Fikret.