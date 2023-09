La scuola di Amici ha riaperto da pochi giorni, ma la maestra Celentano ha già stilato un regolamento molto rigido che tutti gli allievi della nuova classe dovranno rispettare. Nel corso del daytime che è andato in onda il 26 settembre, Alessandra ha fatto leggere ai cantanti e ai ballerini del cast tutto quello che dovranno fare per evitare provvedimenti: i danzatori, in particolare, devono dormire almeno 7 ore a notte e non sforare mai dal loro peso forma.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Alessandra Celentano ha già iniziato a far capire ai nuovi alunni della scuola come si devono comportare: tutta la seconda parte del daytime di Amici del 26 settembre, infatti, è stata dedicata al primo incontro in studio che la maestra ha avuto con la classe 2023/2024.

Poco prima di dare il via alle lezioni, la professoressa di danza classica ha informato i titolari del regolamento che ha creato affinché l'anno scolastico proceda nel migliore dei modi.

Chiamando un allievo alla volta, l'insegnante gli ha chiesto di leggere le regole che tutti dovranno rispettare in sala e in casetta per non andare incontro a qualche provvedimento disciplinare o a voti negativi.

La docente della commissione interna, inoltre, ha consegnato ai ballerini un libretto sul quale lei potrà annotare pensieri, commenti e giudizi in qualunque momento.

Novità dal pomeridiano di Amici

I 20 allievi che sono stati scelti domenica scorsa per formare la nuova classe di Amici, d'ora in poi dovranno: curare la propria igiene personale, dare sempre del "lei" sia ad Alessandra Celentano che ai suoi assistenti, non sbadigliare durante le lezioni, non presentarsi in ritardo in sala, mantenere pulita la casetta dove vivono e dormire tanto.

Ai ballerini, inoltre, è stato chiesto di: andare a lezione con poco trucco (se non su richiesta della maestra stessa per esibizioni specifiche), mantenere il proprio peso forma, non appoggiarsi alla sbarra nei momenti di pausa, non indossare gioielli durante le prove e dormire almeno 7 ore a notte.

Sono regole abbastanza rigide quelle che la maestra ha imposto ai titolari del cast, anche perché li ha già avvertiti che rischiano grosso se non rispettano quello che lei chiede e pretende da chiunque ha ottenuto un banco.

La strigliata al cantante di Amici

Tutta la prima parte del daytime di martedì 26 settembre, invece, è stata dedicata al rimprovero che Zerbi ha fatto ad un cantante della classe.

Rudy ha mostrato un video nel quale Holy Francisco lo offendeva fuori onda dicendo: " Gli faccio un c... così", questa frase è stata pronunciata dal ragazzo durante una pausa della prima registrazione, ma le telecamere l'hanno intercettata e fatta ascoltare al professore.

Quest'ultimo è apparso indispettito più che arrabbiato, tant'è che per punire l'allievo ha deciso prima di fargli cantare una cover al centro dello studio e poi gli ha assegnato un compito per la seconda puntata: preparare un brano in italiano che sceglierà lui (non è ancora stato svelato quale).

Il talento del team capitanato da Anna Pettinelli ha cercato di giustificarsi dicendo che non voleva colpire Zerbi con quelle parole, ma i compagni l'hanno fatto ragionare spiegandogli che ha esagerato e che è giusto che il maestro si sia risentito.

"Spero non mi mandino via per questa cosa", ha commentato Holy Francisco quando è rientrato in casetta.