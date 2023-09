Siamo solo al secondo daytime di Amici 23 e sono già tanti gli spunti di discussione che gli allievi e i professori hanno regalato ai telespettatori. Al centro della puntata del 26 settembre, infatti, c'è stato l'incontro in studio tra Zerbi e la nuova classe: l'insegnante di canto ha convocato tutti e 20 gli alunni per premiare quello che lui stesso ha definito "il fenomeno" del gruppo, ovviamente non con un'accezione positiva.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Al termine della puntata di ieri, ai fan è stata mostrata un'anteprima video di quello che è andato in onda oggi pomeriggio: gli alunni di Amici sono stati rimproverati da Zerbi a poche ore dalla conquista della maglia da titolari.

Gli 11 cantanti e i 9 ballerini che hanno ottenuto un banco nel corso dello speciale di domenica 24 settembre, sono stati convocati in studio per il primo confronto dell'edizione con un componente della commissione interna.

Rudy ha chiesto di mandare in onda un video nel quale Holy Francisco si riferisce a lui dicendo: "Gli faccio un c.. così".

Il professore ha subito chiesto spiegazioni al cantante su questa dichiarazione così forte, e lui ha risposto che stava solo giocando e facendo un paragone tra lui e Petit, allievo che il docente ha difeso parecchio dalle critiche di Anna Pettinelli.

La sfida lanciata dal docente di Amici

Zerbi non ha creduto affatto alle parole del ragazzo, però ha deciso di sfidarlo chiedendogli di andare al centro dello studio e cantare una cover.

Holy Francisco (che è entrato nella scuola di Amici per volere di Anna Pettinelli) ha portato a termine il compito assegnatogli e poi ha ascoltato il parere del prof sulla sua esibizione.

"Non è una cosa personale, io neanche la conosco", ha detto l'allievo giustificando la frase che ha detto su Rudy nel fuori onda della prima puntata della nuova edizione.

L'insegnante di canto ha alzato il tiro proponendo un altro compito al talento che al debutto ha detto ai compagni che gli avrebbe fatto "paura" con le sue qualità, ma l'ha voluto graziare chiedendogli se preferisce un brano in italiano o in inglese.

Holy Francisco ha optato per la sua lingua madre e poi in disparte con i colleghi ha ammesso il suo errore precisando più volte che non era sua intenzione offendere il maestro.

"Spero non mandino via per questa cosa", ha commentato il giovane quando Zerbi ha lasciato lo studio.

Il parere dei ragazzi di Amici

Una volta rientrati in casetta, i compagni hanno consolato Holy Francisco spronandolo a reagire a e dimostrare a Rudy che ha avuto un'impressione sbagliata sul sul conto.

Il ragazzo ha anche avuto un piccolo momento di cedimento pensando alle conseguenze che il suo comportamento potrebbe avere sul percorso all'interno della scuola di Amici.

"Ho paura di andare via", ha ripetuto più volte il cantante che Anna Pettinelli ha fortemente voluto nella classe 2023/2024.

Il compito che Zerbi assegnerà al titolare del team "rivale" probabilmente sarà svelato nei prossimi daytime o direttamente nella registrazione del secondo speciale di quest'anno, prevista per venerdì 29 settembre.