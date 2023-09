In Terra Amara ben presto finirà il rapporto idilliaco tra Sevda e Demir, soprattutto quando quest'ultimo scoprirà che la donna non gli ha mai rivelato di essere la madre di Ümit. La caccerà via di casa, ma quando Sevda si troverà senza una via d'uscita penserà di minacciare Demir, provando a estorcergli del denato.

Sevda è preoccupata per Ümit: non sa che fine abbia fatto

Demir sarà molto duro con Sevda quando scoprirà che in realtà è la madre di Ümit. Concorde con la moglie, deciderà di cacciarla via da Villa Yaman. Sevda sarà molto provata dalla cosa, anche se sicuramente il non avere più un tetto sulla testa non sarà la sua preoccupazione principale.

Sevda sa che la figlia aspetta un bambino e che Demir le sta dando la caccia perché vuole farla abortire. La donna non sarà a conoscenza del fatto che la figlia stia solo mettendo per provare a tenere Demir accanto a sé, per questo si preoccuperà parecchio per la sua sorte.

Sevda combatte per il bene di lei e sua figlia

Sevda non avrà la benché minima idea di dove sia finita la figlia. Non sapendo cosa fare tornerà a Villa Yaman e chiederà a Züleyha se sa qualcosa in merito. Le implorerà di dirle qualcosa ma la ragazza, dopo quello che è successo, non vorrà avere nulla a che fare sia con lei che con la figlia.

Un brutto momento per Sevda, che si troverà da sola e senza nessuno, ma non avrà nessuna intenzione di rimanere con le mani in mano.

Ha dovuto rinunciare a sua figlia per trenta lunghi anni e ora che può finalmente stare con lei non permetterà a nessuno di portargliela via di nuovo.

La minaccia di Sevda

Sevda "scavalcherà" Züleyha e deciderà di puntare dritta al suo obiettivo: Demir. Lui non lo sa, ma lei ha un asso nella manica da usare contro di lui. Sarà disposta a minacciarlo dicendogli che sia lei che Ümit saranno disposte ad andare via da Çukurova, ma per permettere ciò lui dovrà sborsare non solo 100.000 lire turche, ma anche una delle sue auto.

Solo in questo modo entrambe avranno l'opportunità di iniziare una nuova vita lontano da Çukurova.

Demir crederà che la donna sia solo bluffando, ma capirà che non è così quando gli dirà che se non le darà quello che gli ha chiesto, Züleyha finirà in prigione.

L'asso nella manica di Sevda

Demir non capirà ciò che gli dirà Sevda, allora gli racconterà ciò che è successo a Villa Yaman mentre lui si trovava in carcere, in quanto accusato di aver tentato di uccidere Ümit.

Gli racconterà del ladro che ha provato a rapire Adnan e del fatto che Züleyha l'abbia ucciso

Sevda gli chiederà di consegnarle quello che gli ha chiesto il giorno seguente: "Se non mi dai quello che chiedo andrò dritta alla polizia. Sono pronta a rovinare la tua vita mandando Züleyha in prigione".