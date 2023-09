Manca poco più di una settimana all'inizio della 23^ edizione di Amici: anche la prima puntata andrà in onda su Canale 5 domenica 24 settembre, le registrazioni partiranno con qualche giorno d'anticipo. In queste ore è emerso che il cast si ritroverà in studio giovedì 21 per la formazione della nuova classe: tra i candidati al banco, ci sarebbero l'ex Mezkal e il figlio d'arte Giovanni Antonacci.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

L'attesa dei fan di Amici sta per terminare: tra poco più di una settimana, infatti, ripartiranno le riprese del talent-show.

La pagina Twitter che per tutto l'anno riporta le anticipazioni di quello che accade in studio sia al pomeridiano che al serale, in questi minuti ha fatto sapere che la prima puntata della nuova edizione sarà registrata giovedì 21 settembre.

Lo speciale che servirà per formare la classe 2023/2024, dunque, non sarà in diretta: Maria De Filippi continua a puntare su appuntamenti pre-registrati nonostante sia consapevole che quando vengono trasmessi in tv, in tanti hanno già letto sul web gli spoiler di quello che è successo.

A breve, dunque, i telespettatori conosceranno gli allievi della Scuola e le squadre che i professori creeranno dicendo "sì" oppure "no" agli aspiranti titolari.

Chi potrebbe entrare nel cast di Amici

Tra gli alunni di Amici 23 potrebbero esserci un figlio d'arte e due vecchie conoscenze del pubblico. Da qualche giorno, infatti, i siti di Gossip sostengono che tra i candidati a un banco figurerebbe Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi.

A ottenere una maglia da titolare, però, potrebbero essere anche due ragazzi che nella scorsa edizione hanno studiato nella scuola per poche settimane: Mezkal e Jore hanno fatto parte della squadra di Rudy Zerbi fino a poco prima dell'inizio del serale, ma il primo è stato "rimandato" a settembre (il prof gli ha promesso un'altra possibilità) e il secondo si è ritirato per questioni personali.

Gli allievi del talent-show, comunque, saranno selezionati al termine di casting che sono andati avanti per tutta l'estate: toccherà ai sei insegnanti del cast promuovere o bocciare i giovani che parteciperanno alla prima registrazione di giovedì 21/09.

Il corpo docente di Amici

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni della prima puntata, i fan di Amici sono già a conoscenza di una notizia molto importante sulla nuova edizione.

Da qualche settimana a questa parte, infatti, si sa che Arisa non sarà più professoressa: l'artista ha accettato di tornare in Rai, e più precisamente di essere giudice di The Voice Kids 2.

A sostituire la docente uscente, sarà Anna Pettinelli: la speaker radiofonica ha già ufficializzato il suo rientro nella commissione interna sia sui social network che in alcune recenti interviste.

A completare il "sestetto" degli insegnanti della scuola, sono: Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo.